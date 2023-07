Depp a City Nemzeti Bankhoz - amelyet a sztárok bankjának is neveznek A-listás hitelügyletei miatt - fordult a kölcsönért, amelyet meg is kapott, így kifizette a tartozásait.

Elsőként a N. Sweetzer Avenue-n lévő, közel 4,3 millió dollárosra becsült házát szerezte vissza, most pedig a Sunset Strip közelében lévő, gótikus stílusú kastélyát, amely körülbelül 5 millió dollárt ér, is ki szeretné váltani - írja a New York Post, ahol az ingatlanokat meg is nézheted.

Mindeközben arról is hallani, hogy a színész megkapta volt feleségétől, Amber Heardtől a neki ítélt kártérités összegét, 1 millió dollárt, amit jótékonykodásra fordít.