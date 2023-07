A párna szerepe, hogy alváskor megtámassza a fekvő ember fejét, és alacsony izomtónus mellett is állandó helyzetben tartsa. A nem megfelelő párna indokolatlanul terheli a nyak és a hát izomzatát, így reggel összetörve, fáradtan ébredünk. Ha nem lazul el az izomzat, nem lesz kellőképpen pihentető az alvás, ezért nem regenerálódik a szervezet sem az alvási időszak alatt. Nézzük, melyek a párnaválasztás legfontosabb szempontjai.

1. A párna formája

Az anatómiai párna alakja követi a fej, a nyak és a váll vonalát. Oldalt vagy háton fekvéshez alkalmas. A hagyományos párnát azok válasszák, akik szeretnek hason fekve aludni, illetve alvás közben váltogatják a testhelyzetüket.

2. Alvási szokások

Oldalt fekve

Magas és kemény párna, mert a váll-fül közötti különbséget kell kiegyenlíteni, tehát az ideális magasság 9-11 cm. Ez a magasság megfelelő alátámasztást ad a fejnek, a keménység pedig azért fontos, mert a töltetnek a helyén kell maradnia, hogy a megfelelő pozícióban tartsa a fejet.

Hanyatt fekve

Alacsony párna, ergonomikus, speciális habszivacs vagy természetes latex termék.

Hason fekve

A nyak ebben a pozícióban természetellenesen visszahajlik, ami nem tesz jót gerincnek. Ha valaki csakis ebben a pózban tud aludni, minél puhább és alacsonyabb párnát válasszon, hogy a lehető legkisebb legyen a nyak terhelése.

3. A töltet típusa

Műszálas – szintetikus szál, memóriahab, mikroszál, szilikongolyó

Természetes - toll/pehely, gyapjú, pamut, biopárnáknál tönkölybúza, köles

Tudtad? A libapehely kiváló hőszigetelő képességgel rendelkezik, emellett nagyon puha, könnyű, hosszú életű és ellenálló anyag, így a párnák ideális töltőanyaga.

A töltet és párnatok szerepe - A belső párnatöltet kiválasztásakor elsődleges szempont, hogy legyen jól átszellőző és víztaszító, például toll/pehely, vagy akár szintetikus szálból képzett golyó, illetve bunda. A külső réteg és a párnatok viszont nedvszívó anyagból készüljön – ilyen a pamut vagy viszkózféleségek –, hogy az esetleges alvás közbeni izzadságot felszívja.

Mi a különbség a toll- és a pehelytöltet között?

A tollazat a madarak kültakarója, rugalmas, áramvonalas, véd a külső behatások ellen, remek hőszigetelő, víztaszító. A pelyhek, a pici, szár nélküli bolyhok közvetlenül a liba bőrén fejlődnek ki, élettani funkciójuk az, hogy megtartsák a test melegét – és ugyanezt a szerepet töltik be akkor is, amikor az ágyneműbe kerülnek: szigetelnek, melegítenek. A pehelytöltet a tollhoz képest drágább, viszont könnyebb, jobb hőszigetelő és sokkal puhább. A legfinomabb paplanokba kizárólag pehely kerül, a párna esetében viszont szükség van a tollak rugalmas gerincére is a fej alátámasztása érdekében, ezért sokszor toll-pehely keveréket használnak. Készülnek úgynevezett szendvicspárnák, amelyek középső, elkülönített „kamrája" tollat tartalmaz, e köré töltik a pelyhet. Így a párna teherbíró lesz, mégis finom, puha tapintású.

Hogyan kell tisztítani?

A legfontosabb, hogy a pehelyágyneműt mindig védjük huzattal a portól, izzadságtól, egyéb szennyeződésektől – és a huzatot mossuk az ágynemű helyett. A pehelypárnát ne mossuk gyakran, ha szükséges, használjunk folttisztítót. Amennyiben a mosás elengedhetetlenné válik (általában 2-3 évente), keressünk egy profi pehelytisztító szakembert, céget. Amikor nem használjuk, pehelyágyneműnket tároljuk száraz, jó szellőző helyen, és időnként lehetőleg szellőztessük ki a szabadban.

4. Egészségügyi problémák

Allergia

A magas hőfokon főzhető párnák jelentik a legjobb megoldást allergia és asztma ellen. Az atkákat 60 ℃ feletti mosással lehet eltüntetni a párnából. A kevert, pamut-műszál huzattal, illetve főzhető antiallergén töltettel rendelkező műszálas párnák bármilyen gyakorisággal moshatók, 95 fokon. A természetes töltetek közül a bambusz hipoallergén. Ellenáll a gombák és az atkák megtelepedésének, ezért az allergiában szenvedő érzékenyebb emberek számára is megfelelő.

Nyakfájdalom

Az anatómiai és a memóriapárnák ergonómiai kialakítása biztosítja a nyak tökéletes alátámasztását hanyatt fekvés esetén. Ugyanakkor nem való ilyen termék annak, aki sokat forgolódik éjszaka, és ellene szól a rossz szellőzés is, mivel könnyed beleizzadunk.

A tönkölypárna szintén jól illeszkedik nyak ívéhez, stabil támaszt ad a fejnek, és átszellőzése is nagyon jó, nem izzadunk tőle - olvasható a Lakáskultúrában.