Már márciusban arról lehetett hallani, hogy Palvin Barbit eljegyezte szerelme, Dylan Sprouse, ám a modell ezt többször cáfolta. A múlt héten azonban kiderült: mégis igaz volt a hír, a gyönyörű sztár menyasszony.

Barbi az Instagramon osztotta meg követőivel, hogy menyasszony lett, miután megjelent közös interjújuk a V magazinban, amiben azt is elárulták, hogy a lánykérés szeptemberben történt. A nagy hírt akkor akarták megosztani a nyilvánossággal, amikor úgy érezték, hogy készen állnak rá.

A gyönyörű modell korábban már azt is elárulta, hogy az esküvőt Magyarországon szeretnék tartani. Arra azonban senki nem gondolt, hogy ilyen hamar sort kerítenek a nagy napra. A fiatalok tegnap egy Budapesthez közeli településen keltek - tudta meg a Bors.

"Már korábban hallottuk, hogy valami nagy esemény készülődik közelben, így elmentünk és körbenéztünk egy kicsit. Nem is kellett sokat várni, a délután folyamán azt láttuk, hogy gyülekezik a helyszínen a násznép. Egyszer csak a menyasszonyt is megpillantottuk, fantasztikusan nézett ki, a lélegzetünk is elállt" – számolt be a lapnak egy helyi, aki egy fotót is küldött, amelyen csodaszép fehér ruhájában látható a menyasszony.