Bár nekik sikerült a szinte lehetetlen, több sorstársuk is akad, aki örökre eltűnt a rivaldafényből.

Nicolas Cage

Az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész a 2000-es évek elején úgy szórta a vagyonát, hogy majdnem teljesen eladósodott. Az 1995-ben bemutatott Las Vegas, végállomás című film hatalmas sikere után sorra kapta a jobbnál jobb szerepeket, és 2011-re egyike lett Hollywood legjobban kereső filmcsillagainak.Ezekben az években több mint 150 millió dollár folyt be filmjeiből, Cage pedig finoman szólva sem volt az a spórolós típus. Nem túlzás, ha azt mondjuk, a teljes vagyonát elszórta, sőt, 6 millió dollárnyi hitelt kellett felvennie, hogy az adósságait valahogy törleszthesse.

De vajon mire költhette el Cage hatalmas vagyonát?

Erről akár egy film is születhetne, mert a színész fantáziája nem szabott határt, ha bizarr költekezésről van szó. Cage mintha csak a Jurassic Parkot szerette volna megteremteni, mert egy időben dinoszauruszkoponyákat és zsugorított emberi fejeket gyűjtött,házi állatkertjében pedig fehér cápákat, óriás polipot, aligátorokat és albínó kobrákat is tartott. Ha egy kastély nem lett volna elég, vásárolt még egyet, és hogy könnyedén eljuthasson az egyik európai kastélyából a másikba, vett magának több magánrepülőt, egy 20 millió dollárt érő jachtot és 50 darab luxusautót, köztük egy 1 millió dollárt érő Rolls Royce-t is.

A vagyona többi része további ingatlanokra ment el, mert a két európai kastély inkább csak dísz volt, mint otthon. 2004-ben összesen 14 ingatlant birtokolt, köztük egy „kacsalábon forgó" 17,5 millió dolláros palotát Bel Airben, egy tízmillió dolláros tengerparti otthont Malibun, illetve voltak házai New Orleansban, a Bahamákon, Las Vegasban, San Franciscóban, New Yorkban és Aspenben is. Ezt követően csődközelbe került, több millió dollárnyi ingatlanadóval tartozott, aminek nagy részét mára már sikerült törlesztenie, de ehhez az kellett, hogy eladja hőn szeretett vagyontárgyait, és hogy szinte egyfolytában dolgozzon, válogatás nélkül fogadott el bármilyen filmszerepet. Hírneve azonban mára újra makulátlan.

Natasha Lyonne

Natasha Lyonne neve mára újra régi fényében tündököl, a Narancs az új fekete vagy éppen a Végtelen matrjoska című Netflix-sorozatoknak köszönhetően. Ám a vörös hajú vadóc színésznő a 2000-es évek elején nagyon mélyre csúszott, olyannyira, hogy volt időszak, amikor az utcán volt kénytelen élni.

A kilencvenes években Natasha Lyonne az egyik legmeghatározóbb tinisztárként tündökölt, de sajnos belecsúszott a drogok és alkohol keserű világába.

Az igazi lejtő 2001-ben indult, amikor ittas vezetésért letartóztatták. 2004-ben a szomszédja jelentette fel zaklatásért és birtokháborításért. Szerinte a színésznő a következővel fenyegetőzött: „Szexuálisan molesztálni foglak téged, és a kutyádat is."

Ezek után nem ajánlottak neki szerepeket, és Lyonne csak csúszott tovább a lejtőn, majd rászokott a heroinra is. Elkapta a Hepatitis C-t és a tüdeje is összeomlott. Akkoriban egy producer barátja fogadta be, de miután már nem bírta elviselni a színésznő züllött életvitelét, kilakoltatta őt. Lyonne ekkor került az utcára. Végül szülei nyomására belement, hogy elvonókúrára menjen, később visszaemlékezve pedig már belátja, hogy ez mentette meg az életét.

Winona Ryder

Winona Ryder talán a legnagyobb visszatérő Hollywoodban. Hatalmas botránya után évekre eltűnt a rivaldafény elől, és sokan lemondtak arról, hogy valaha még láthatják a filmvásznon.

1988-ban vált igazán ismertté, Tim Burton Beetlejuice-ának köszönhetően, 1994-ben Az ártatlanság korában nyújtott szerepéért elnyerte a Golden-Globe díjat, majd jött az Észvesztő című film, és a színésznő kisebb idegösszeroppanással kórházba került, aminek a folyamatos forgatások, a szorongás, a depresszió és a kimerültség volt az oka.

A 2000-es években karrierje hanyatlásnak indult. 2001-ben bolti lopáson kapták, 5500 dollár értékben csent el ruhákat és kiegészítőket egy luxusáruházból. A pszichológusok szerint ez a fajta kleptománia azokra jellemző, akik hirtelen tettek szert nagy vagyonra vagy hírnévre, vagy éppen olyan kiváltságos helyzetben élnek, hogy azt hiszik, bármire jogosultak.

Ryder több mint 5 évre visszavonult, de felvértezve visszatért, és 2006-ban a rajongók újra láthatták a Kamera által homályosan című filmben, Keanu Reeves, Robert Downey Jr. és Woody Harrelson oldalán. A 2010-ben bemutaott Fekete Hattyú című filmben pedig egy kiöregedett, mellőzött balerinát alakított, aki összeomlott attól, hogy többé már foglalkoztatják. 2016-tól a nagy sikerű Stranger Things című sorozatban láthatjuk főszerepben, amiért pedig Golden Globe- és Screen Actors Guild-jelöléseket is bezsebelt már.