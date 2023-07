A legelterjedtebb vélekedés a vizes hajjal való alvással kapcsolatban, hogy könnyen megfázunk éjszaka. Nos, hűvös hálószoba esetén ez is előfordulhat, de valójában teljesen más oka van annak, hogy a szakemberek azt ajánlják, mindig száraz hajjal bújjunk az ágyba, ha nem akarjuk kitenni magunkat egy tucat problémának.

Amikor nedves hajjal alszunk el, gyakori, hogy már reggel enyhén penészes szagot érezhetünk rajta - idézi Dusty Schlabach fodrászt a Huffington Post.

"Ha nedves hajjal fekszünk le, ott ahol a párnához ér, sokkal lassabban szárad, mint amúgy, ez a nedves környezet pedig nagyon jó táptalajt jelent a baktériumoknak és gombáknak.

Ha ez elég gyakran előfordul, a fejbőrünkön sárgás elszíneződés jelenhet meg, ami viszketéssel, hámlással is járhat, ami még büdös is. Helyrehozni se könnyű. Nagyon sok ilyet láttam már" - mondja a szakember.

A párna kiváló táptalaja a gombáknak. A Wythenshawe Kórház és a Manchesteri Egyetem 2005-ös tanulmánya szerint akár 16 féle gombafaj is megtalálható rajta.

Az is előfordulhat, hogy ha vizes hajjal fekszünk le, törött és összegabalyodott tincsekkel ébredünk. Ez főleg akkor okoz gondot, ha göndör hajunk van, amit ilyenkor nagyon nehéz kifésülni.

"A haj külső rétege, a kutikula nedves állapotban kitágul, és száradáskor összehúzódik" - tájékoztat Schlabach. „Ha a nedvesség miatt nem tud összehúzódni, az biztosan a haj roncsolódásához vezet" - tette hozzá.

A szakemberek szerint úgy időzítsük a hajmosást, hogy az hajszárítás nélkül is megszáradjon még lefekvés előtt. Abban a kérdésben máig nem született megegyezés, hogy levegőn vagy hajszárítóval szárítsuk-e a hajunkat. Az azonban biztos, hogy az utóbbi esetben hővédőt is kell használni, mert a forró levegő tönkreteszi a hajszálakat. Ugyanez igaz a forró vízre is: a hajmosáshoz a langyos víz a legtökéletesebb.

Esztétikai szempontból a legjobb a reggeli hajmosás: ekkor biztos, hogy estig friss és tiszta marad a frizuránk.