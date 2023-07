Nem kell túlbonyolítani a mozgást, az edzőtermeken és a futáson kívül is van lehetőség arra, hogy aktív legyél: a TikTokon hódít a "dögös csaj járás". Ez valójában egy egyszerű séta, kitalálója azonban hangzatos névvel népszerűsíti a mozgásformát.

Egy fitneszrajogó elárulta azt a tippet, amivel a "lustább" emberek is képesek formába lendülni. Egy-egy fárasztó nap után ugyanis sokan nehezen veszik rá magukat arra, hogy még egy edzőterembe is ellátogassanak, nem beszélve arról, hogy minden alkalommal külön tervet is kell készíteni. Az sem elhanyagolható, hogy nem kevés pénzbe kerül az, ha rendszeresen konditerembe járunk, ráadásul az edzések után megizzadunk, hajat kell mosni, ez pedig ami még töb időt vesz igénybe.

Mia Lind úgy döntöttött, megosztja mindenkivel azt a módszert, aminek segítségével teljesen ingyen válhatunk edzettebbé, ráadásul egyszerű és szinte bármikor alkalmazható. Ez a mozgásforma a "dögös csaj járás".

A hangaztos név valójában egyszerű gyaloglást takar. Mia úgy godolja, ha "dögös csak járásnak" hívja, az segít a népszerűsítésében. A lány igyekszik felhívni a figyelmet a gyaloglás előnyeire: mentális terhektől szabadítja meg az embert, nincs szükség tervezésre, ingyenes és hatékony, de azon sem kell aggódni, hogy megizzadunk, vagy tönkreteszi a frizuránkat a kemény edzés. Ezeken kívül az utazási időt is megspóroljuk, és ha nem érünk rá hosszú ideig sétálni, akkor a nap folyamán több rövidebb gyaloglást is beiktathatunk.