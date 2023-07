A Spice Girls egykor hatalmas népszerűségnek örvendett, de számaikért még ma is sokan rajonganak. A lánycsapat teljes létszámban utoljára 2012-ben, az olimpián jelent meg a nagy nyilvánosság előtt, de a hírek szerint most ismét összeállnak, ám eddig az nem volt biztos, hogy Victoria Beckham is fellép-e társaival.

A divattervező azonban egy vasárnap közzétett videóval megerősítette azokat a pletykákat, amik szerint ő is csatlakozik a turnéhoz, de legalább bizonyos állomásaihoz. A TikTokra feltöltött videón az látható, hogy Victoria karaokezik, méghozzá a Spice Girls Say You'll Be There című számát énekli, miközben férje, David Beckham mellette táncolt. A felvételt pedig azzal a szöveggel tette közzé, hogy Miamiban megkezdte hangjának bemelegítését, majd sorait azzal zárta, hogy "jön még több is". Ezzel jelezvén, hogy nem most hallhatták utoljára énekelni.