Károly és Diana 42 évvel ezelőtti esküvőjén a fél világ meghatódott. Akkor még senki sem tudta, hogy a leendő király egyáltalán nem biztos a döntésében, ahogyan az sem, hogy a tragikus sorsú hercegné a házassága során szinte mindvégig boldogtalan lesz. Most kiderült, hogy Károly a "boldogító" igen kimondása előtti este üzenetet küldött menyasszonyának.

Mindenki láthatta, ahogy Diana fészeg mosollyal lépett az oltár elé, ám félénkségét azzal magyarázták, hogy megilletődött annak a súlyától, hogy a világ egyik legelitebb családjának a tagjává válik.

Utólag azonban úgy tűnik, nem ez volt az oka annak, hogy Diana nem volt felhőtlenül boldog a nagy napon és nem is a ráirányuló nagy médiafigyelem nyomasztotta, inkább az, hogy tudta, Károly nem biztos a döntésében. Diana később élete legrosszabb napjának nevezte az esküvőjét, igaz, ebbe belejátszhatott a csalódása a házasságában.

A királyi esküvő összesen 48 millió fontba került, ez mai értéken körülbelül 35 milliárd forint. Diana esküvői ruhája 9 ezer fontba került, ez mai áron nagyjából 10 millió forintnak felel meg. Nem csoda: többek között 10 ezer darab gyöngy is díszítette. A ruha uszálya 7,6 méter hosszan nyúlt el – Diana kifejezett kérésére, hogy minden korábbi királyi esküvőt felülmúljanak ezzel.

Egy, a Kamilla királynőről, Károly király második feleségéről szóló könyvben, a királyi író, Penny Junor arról számol be, hogy a 32 éves Károly a menyegző előestéjén levelet küldött 20 éves menyasszonyának a Clarence House-ba, amelyben megpróbált lelket önteni belé - számol be a Mirror.

"Nagyon büszke vagyok rád, holnap ott leszek az oltár előtt" - írta neki. De vajon miért volt erre szükség? - vetődik fel a kérdés.

Penny Junor erre is megadja a választ. Úgy véli, Károly már ekkor is úgy gondolta, házassága tévedés lesz - de már késő visszakozni - és erről Diana is tudott, ezért szorult bátorításra.

Korábbi információk szerint Diana nem sokkal a nagy nap előtt szerzett tudomást Károly viszonyáról a későbbi Kamilla hercegnével, ezért vissza akart lépni a frigytől, testvérei azonban rábeszélték, hogy inkább ne tegye.

Mindeközben Károly is hasonlókat fontolgatott, ő azonban szó szerint királyi parancsba kapta, hogy vezesse oltár elé Dianát: Erzsébet királynő megtiltotta neki, hogy lefújja az esküvőt.

A pár 1996-ban vált el, mindössze egy évvel azelőtt, hogy Diana tragikusan meghalt egy párizsi autóbalesetben.