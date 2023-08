A körmünk állapota árulkodhat arról, milyen az egészségünk. A barázdák például sok mindenre utalhatnak: vitaminhiányra vagy kiszáradásra, esetleg valamilyen bőrbetegség következményeként is kialakulhatnak. Erről beszélt Dr. Ross Perry.

A-vitamin hiánya, vagy a fehérje, esetleg a kalcium hiánya is okozhatja a barázdákat a szakértő szerint, ezen kívül súlyos vashiányt is jelezhet. A komoly, nagyon mély barázdák akár vesebetegségre is utalhatnak, de a cukorbetegség is okozhat ilyen tünetet.

Fontos megjegyezni, hogy a körmünk állapotára akkor kell igazán odafigyelnünk, ha hirtelen következik be a változás, és nem külső sérülés okozta. Ha megváltozik a köröm alakja, színe, esetleg leesett és nem tudjuk, miért, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz, ahogy abban az esetben is, ha a köröm körüli bőr sebes, kipirosodott, megduzzadt, ami fertőzés vagy benőtt köröm jele lehet - írja a Daily Star.