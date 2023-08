Aki keres, az talál. Akár önjelölt életmódtanácsadót is, aki találkozás és vizsgálat nélkül megmondja, milyen betegséggel küzdesz, arra mi a gyógymód, mi az, amit nem ehetsz és mi az, amit mindenképpen el kell fogyasztanod ahhoz, hogy 103 évig élj, vagy még tovább. Tudod, mint az okinavaiak...

Olyan is bőven akad, aki állítólagos saját tapasztalata alapján osztja a tanácsokat, hogyan adhatod le a 10 év alatt magadra szedett 10 kiló súlyfelesleget 10 perc alatt. Neki is sikerült megszabadulnia fél év alatt 70 kilótól éhezés és mozgás nélkül. A bőröd pedig halálodig feszes marad, ha megtalálod a megfelelő embert, aki megmutatja, milyen "beavatkozásokat" kell elvégezned magadon ahhoz, hogy megúszd a szépészeti kezelések magas költségeit.

Tudod, mikor jön el az a pont, amikor már tényleg érdemes elválnod a férjedtől? Nem? Akkor siess, és írd be a keresőbe, garantáltan megtalálod a legkompetensebb személyt, aki ismeretlenül is megmondja, most vagy soha. Ha szerencséd van, arról is tájékoztat, hogy nő létedre is jogod van összecsomagolni és a gyerekeidet hátrahagyva meztelenenül csatangolni akár Amazónia esőerdeiben is.

A kérdés nem is az, hogy létezik-e bármilyen terület, amit ne fednének le az "instaguruk" - természetesen nincs ilyen -, hanem az, hogy te miért hiszel el mindent, amit másfél perces videókban tolnak az arcodba?

Legyintesz a családorvosodra, mondván, "majd pont ő tudja", amikor azt mondja, túlsúlyos vagy, és ad néhány táplálkozási javaslatot, hogy le tudj adni pár kilót, ugyanakkor nyakló nélkül fogyasztod a hüvelyeseket, míg akkorára nem fújódsz, hogy a végén szél sem kell, hogy a párod sárkányként eregethessen. Csak, mert egy ismeretlen "kislány" a videójában azt mondta, hogy mostantól csak babfélékkel táplálkozz. Ha bejelentkezel hozzá dietetikai tanácsadásra - bár igazából ő amolyan tapasztalati szakember -, talán még néhány gombafélét is "felír receptre", hátha "kidurran az a lufi"...

Az edzőterembe, vagy egy nyavalyás jógaórára le nem mennél, de ha izomagy srác ledarálja 30 másodpercben, hogy a maga kidolgozta edzésprogrammal 30 nap alatt bármilyen alkattal és túlsúllyal kockahasat varázsol neked, akkor azt gondolkodás nélkül elhiszed, pedig az életben nem találkoztál vele. Aztán az ingyenes próbahét után úgy fizetsz neki, mintha kötelező lenne, csak "mert a TikTok-vidiben azt mondta..." Tényleg meg vagy győződve róla, hogy ért hozzá, vagy csak tetszenek az izmai?

Nem állítom, hogy a nem éppen olcsó kozmetikai kezelések mindig maradéktalanul hozzák az ígért vagy várt eredményt, de ha több százezer forintért sem leszel újra 20 éves, akkor miért gondolod, hogy a 25 éves fiatal nő tanácsa, miszerint húzd fel kétszer az orrod, kancsalíts, közben állj fejen és csakis háton aludj, segíteni fog 20 évet fiatalítani a már kissé érett bőrödön. A ránc az öregedéssel jár, ha rosszul viseled, ezért hagyod, hogy beléd döfjék a botoxot, a te dolgod, de elhinni, hogy két grimasz felér egy időgéppel... Hogy aztán végül csak bejelentkezz a hölgyhöz egy már jóval eredményesebb, de mégsem csodakezelésre, jó pénzért.

Saját gyerekem még nincs, de értek az emberek nyelvén, különösen a gyerekekén, és ha felvesznek a szakra, 5 + néhány év múlva pszichológus leszek. Ha nem értesz szót a csemetével, segítek, hogy megismerd őt és a saját szeretenyelvén kommunikálva rá tudd venni, hogy megcsinálja, amit kérsz tőle - szólt az önkéntes segítő, szaladtál hát tanácsot kérni a tinédzsertől, hiszen a gyerek folyton hisztizik, visszabeszél, nem takarítja ki a szobáját és már az idegeidre megy a sok könyörgés, ő meg alig idősebb a kölöknél, csak tudja, és 20 év múlva lehet, hogy gyerepszichológusként már csak sok pénzért adna neked tanácsot. Ma még ingyen vagy aprópénzért mondja meg, hogy nevelj gyereket, értem én, ha megéri.

Annyira elegem van a férjemből! Ezzel a pasassal nem lehet beszélni, még tévedésből sem csinál semmit úgy, ahogy kérem, amikor kérem, szándékosan bosszant, nem segít, nem támogat, nem foglalkozik a gyerekekkel, csak a telefonját nyomkodja - kesereg az egyik ismerősöm, hozzátéve, hogy ő már mindent megpróbált. Párterápiáról szó sem lehet, a férje szerint lehúzás, ráadásul szükségük sincs rá, azt mondja, szerinte minden jó, ahogy van. A TikTokon követi Sylvie-t, egy 30 körüli független amerikai nőt, és a másik kedvence, Lea is több videóban beszélt már a nárcisztikus személyiségzavaros pasikról, van velük tapasztalata, és ismerősöm szerint az ő férje is ilyen lehet. Vagy az van, amit Dzseni, a kapcsolati guru mond Instán, hogy a férje az anyja miatt bizonytalan kötődésű, ez okozza a bajt közöttük. Az a lány egy zseni, kommentben is válaszol, de ha befizetné a háromnapos online tréninget nála, személyre szabottan is tudna segíteni.17 ezer forint + ÁFA nem összeg, mégsem egy végeláthatatlan pszichoterápia ülésenként több tízezerért, magyarázza.

"Az tuti. De ki ez a Dzseni, szakember egyáltalán? Mit tudsz róla? Mindenki azt állít magról, amit akar, de neked nem kell feltétlenül mindent elhinni!" - figyelmeztetem, de ismerősöm csak legyint, nem haladok a korral, ragaszkodom a megszokott dolgokhoz, mondja, és már regisztrál is a gyorstalpaló nőképzésre. Ahonnan majd a hó végén Costa Ricára utazik, hogy egy csapattal meztelenül jógázhasson. És nem, nincs lelkiismeret-furdalása az iskolakezdés miatt, ő is ember, attól, hogy anya, joga van boldognak lenni, teljes életet élni. Joga van az énidőhöz, harsogja, minden barátnője ezt kommentelte Facebookon, amikor leírta, hogy elutazik és egy időre magára hagyja a családot. Különben is, kinek hiányozna, hallhattam, milyen borzalmas férje van.

Gondolom, a gyerekeinek, de ezt már tényleg csak gondolom. Majd az Instagram-fotókon viszontláthatják édesanyjukat, ahogy pucéran, férfiakkal és nőkkel körülvéve, málászanában guggol - amíg az oldal meztelenkedés miatt le nem tiltja a fotóit.

Tény, hogy mindenkinek joga van lelépni, kilépni, elhinni, vallani, csinálni, amit csak jónak érez. De ugyanilyen jogunk van néha megállni és elgondolkodni is. Ha valamit meg akarsz tenni, tedd meg, de ne azért, mert egy vadidegen ember a közösségi médiában készített 10 darab másfél perces videót, amiben önmagát gurunak előadva biztat rá.

Ne higgy el mindent! Attól, hogy nagy betűvel kezdődik a vezetékneved és a keresztnevedben van két darab "a" betű, nem leszel "ismétlő lélek", aki csak a TikTok önjelölt véleményvezérétől tudhatja meg, miképpen juthat el a Nirvánába.