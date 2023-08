A néhai II. Erzsébet királynőnek állítólag volt egy bizarr hálószobai szokása, amihez mindig is ragaszkodott az éves balmorali tartózkodása során.

A néhai királynő minden nyarat Balmoralban töltött, ez egy olyan hagyomány, amelyet III. Károly király is folytat, ő és Kamilla is ott tölti a nyarat és a királyi család számos tagja is csatlakozik majd hozzájuk. De valószínűleg nem fognak mindent úgy tenni, ahogy a néhai Erzsébet királynő.

Arról, hogy milyen szokásai voltak II. Erzsébetnek, az egykori királyi komornyik, Paul Burrell beszélt és elárult az Expressnek egy érdekes dolgot. "Augusztustól október elejéig soha nem zárta be hálószobája ablakait. Az ágyában aludt, és majdnem olyan volt, mint a Borsószem-hercegkisasszony, annyi lepedő, takaró, huzat és pehelypaplan volt az ágyban, hogy nehéz volt megtalálni, mert a hálószobában néha nagyon hideg volt, különösen októberben."

II. Erzsébet királynő tavaly szeptember 8-án halt meg Balmoralban, az egyéves évforduló alkalmából a királyi család éppen ezen a helyen lesz.