Az emberi testben élő jótékony baktériumok és gombák úgynevezett szimbiózisban élnek velünk, ám a civilizáció és annak eleinte pozitív, majd túlzásba vitt vívmányai, mint a túlzott higiénia, fertőtlenítés, az antibiotikumok nyakló nélküli szedése, az anyatejes táplálás háttérbeszorulása és az energiagazdag, de tápanyagszegény ételek fogyasztása odavezetett, hogy a velünk élő mikroorganizmusok száma drasztikusan lecsökkent, a mikrobiom összetétele kevésbé változatos lett, egyensúlya felborult.

Bélflóra, kóros mikrobiom és betegségek közötti összefüggés

A felnőtt ember bélrendszerében élő baktériumflóra egyedi összetételű, minden embernek más, csakis rá jellemző baktériumtörzsekből, gombákból, vírusokból álló mikrobiom él a szervezetében, melynek kiemelkedő szerepe van a bélrendszer normális működésében, de nem csak abban, az immunrendszer és a hormonrendszerünk is függ tőle.

A jótékony és káros mikroorganizmusok érzékeny egyensúlyát leginkább a bevitt táplálék minősége határozza meg. A nem megfelelő táplálkozás, vagyis, ha tartósan vacak ételeket fogyasztunk, az egyensúly felborulásához vezet, aminek következtében - nagyon leegyszerűsítve - a káros baktériumok elszaporodnak, mely a bélrendszer másodlagos gyulladásához és áteresztő bélhez, ez pedig a modern kor betegségeihez vezet, mint az elhízás, bélbetegségek, diabétesz, autoimmun betegségek és számos más kóros állapot.

"Az vagy, amit megeszel"

Feuerbach sokat emlegetett kijelentése való igaz, mint ahogy Hippokratész állítása is, miszerint minden betegség a belekből indul ki. Más szóval, ha megfelelő ételekkel etetjük a mikrobiomunkat, az jól működik majd, ha pedig nem, akkor bizony megbetegszünk. És itt jön a képbe a fermentálás, ez az ősi módszer, melynek során a mikroorganizmusok olyan enizemeket termelnek, melyek az elfogyasztott, tejsavas erjesztéssel készült, mondhatni, "előemésztett" ételek elfogyasztásakor a nem megfelelően működő bélrendszer restart gombját nyomják meg.

Emellett erősítik a bélfalat, az immunrendszert, de az idegrendszert is és támogatják a mentális egészségünket is. És ha mindez nem lenne elég: nagyon finomak. Gondoljunk csak a kovászos uborkára, savanyú káposztára és más, savanyúságként fogyasztott ételre. Melyek, ha boltban veszi az ember, sajnos tartósítószereket is tartalmaznak, szemben a házilag fermentált étellel, mely semmilyen káros anyagot nem tartalmaz. Ha pedig saját, biokertünkből származik a zöldség-gyümölcs, amit használunk, még egészségesebb táplálékhoz juthatunk.

Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a legtöbb embernek kimondottan hasznos a fermentál ételek fogyasztása, különösen, ha étkezés után rendszeresen ég a gyomrod, emésztési zavaraid vannak, puffadás, hasmenés, székrekedés gyötör, esetleg akár felváltva is, betegség vagy gyógyszerszedés miatt felborult a bélflórád egyensúlya, és akkor is, ha semmi bajod nincs, csak szereted az egészséges és ízletes ételeket.

Ám vannak olyan betegségek, állapotok, melyek esetén nem javasolt erjesztett ételeket fogyasztani, ezek között megtalálhatóak egyes gyulladásos bélbetegségek, mint a Chron, egyes allergiás állapotok, fekélybetegségek is. Ha bármilyen emésztőrendszeri betegséged van, érdemes orvossal, dietetikussal konzultálni, mielőtt belevágsz a házi fermentálásba.

De mégis, mi az a fermentálás és mit lehet fermentálni?

Az erjesztésnek többféle módja és fajtája van, ezek közül az egyik a fermentálás, azaz a tejsavas erjesztés vagy laktofermentáció. Nevét onnan kapta, hogy a végbemenő folyamatot joghurtban figyelték meg először, ám a tejhez, tejtermékekhez ennek ellenére semmi köze, tehát a laktóz és tejfehérjeérzékenyek, ha más összetevőkre nincs ételallergiájuk, illetve egyéb kizáró okok nincsenek, nyugodtan fogyaszthatnak fermentált ételeket.

Fermentálni bármilyen növényt lehet, ami nyersen is fogyasztható.Fekete öves fermentálók nemcsak zöldségket és gyümölcsöket erjesztenek otthon, de kezdőknek talán a klasszikus kovászos uborka vagy más savanyított zöldség lesz a legjobb első próbálkozásnak. Már csak a sikerélmény érdekében is.

Mire lesz szükséged a fermentáláshoz?

Azt szokták mondani, a főzés nem egzakt tudomány, ez - legalábbis e sorok írója szerint - a fermentálásra nem feltétlenül igaz. Jó, ha van otthon konyhai mérlegünk, mellyel mindent pontosan ki tudunk mérni, különösen kezdőként így is túl sok a hibalehetőség, amit tudunk, küszöböljünk ki.

Csírátlanított befőttes üvegre és légmentesen záró kupakra mindenképpen szükségünk lesz.Fontos a tiszta kéz, a tiszta eszközök, a higiénia, hiszen gombák, baktériumok végzik majd a dolgukat az üvegben, ne kerüljön az üvegbe semmit, ami ártalmas vagy veszélyezteti az eredményt. A legjobb, ha a fermentáláshoz olyan vágódeszdeszkát használunk, melyen más konyhai munkákat nem végzünk. Csak rozsdamentes, jól tisztítható eszközöket használjunk.

A feldarabolt zöldségeken, gyümölcsökön kívül sós fermentálás esetén sóra, édes esetén cukorra és tisztított, például felforralt és kihűlt vízre is szükséged lesz a fermentáláshoz. No és egy jó receptre, melyből rengeteg található magyar és külföldi oldalakon is, de a közösségi médiában is vannak csoportok, melynek tagjaként nemcsak tippeket, de segítséget is kaphatsz.