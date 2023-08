Ha rossz az idő, többet veszekszenek a nyaralók, ugyanakkor jól fogy a fagyi és a bringás kölcsönzők forgalma is növekszik ilyenkor a Balatonon-olvasható a közleményben.

Nemzetközi kutatások mutatták ki, hogy rossz idő esetén a családok kevésbé elégedettek a nyaralásuk minőségével, főként a gyerekprogramok hiányával küzdenek, ráadásul ilyenkor többet is veszekednek egymással.

Készüljünk tudatosan a nyaralásra

Ha eleve tudatosan készülünk rá, és betervezünk néhány kirándulós programot, még örülhetünk is, hiszen ez 35 fokos kánikulában amúgy sem lenne ideális. Csak hozzáállás kérdése, hogy bosszankodunk vagy egy élményteli nyári vakációval leszünk gazdagabbak - mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A Balatonon és környéken ilyenkor több tucat kirándulóhely és program várja a nyaralókat, kár lenni kihagyni ezeket csak azért, mert néhány fokkal hidegebb van a vártnál.

A fagylalt is turisztikai vonzerővé vált

A szövetség megfigyelései szerint: ha rossz az idő, akkor strand helyett sokan olyan kirándulást terveznek, amelyek összekapcsolhatók kulináris programokkal is. Mindez nem magyar jelenség.

"Egy brit kutatás szerint az átlag nyaraló család akár 10 alkalommal is elmegy fagyizni a vakáció ideje alatt. Itthon talán ilyen sokszor nem mennek el cukrászdába a nyaralók, de az biztos, hogy a programokat remekül kiegészítik a gasztronómiai lehetőségek, hisz remek éttermek, fedett borteraszok, borospincék és persze cukrászdák várják a családokat itthon is. Egy jó balatoni kerékpártúra, majd a finom ebéd vagy vacsora után érdemes megkóstolni a Balaton Fagyijaversenyen részt vett cukrászdák kínálatát is, amelyek komoly turisztikai vonzerővé váltak az utóbbi időben" - mondta Fekete Tamás.

A kerékpár a legjobb megoldás

"Kerékpárra ülni hűvösebb napokon is érdemes, a Balaton körüli bicikliút ráadásul rengeteg felfedeznivalót kínál" – folytatja Fekete Tamás.

A tapasztalatok szerint, hűvösebb időben a kölcsönzők forgalma is növekszik.

" Fontos, hogy a tótól kissé távolabb eső falvak, települések is bekapcsolódjanak a kerékpáros turizmus vérkeringésébe. Ezer kilométernél is több biciklizésre alkalmas útvonalról van szó, ahol az utak mentén mintegy ötven ponton lehet megpihenni. Négy információs központ – Füreden, Földváron, Keszthelyen és Kapolcson – segíti a kerékpárra pattanó turistákat, de a BalatonBike365 mobil applikáció is eligazítja a térségben kirándulókat. Ne keseredjen el az sem, akinek nincsen saját kerékpárja, a központokban elérhető, 300 kerékpárt számláló flotta ugyanis biztosan megoldja a problémát" - mondta Fekete Tamás.