Az amerikaiak többségének a mac and cheese és a húsgombócos spagetti, az oroszoknak a pirog és a pelmenyi, a görögöknek a muszaka, a briteknek a pásztorpite – ezek a világ legismertebb „comfort foodjai". A kifejezés itthon még kevéssé ismert, pedig az Egyesült Államokban már több évtizede használják. 1966-ban egy floridai lap újságírója azt írta: amikor a felnőtt emberek érzelmi stresszt élnek át, szívesen fogyasztanak olyan ételeket, amelyek a gyermekkorukat idézik fel, ezeket a fogásokat akár comfort foodnak is lehetne nevezni. Néhány évvel később a világhírű színésznő, énekesnő, Liza Minnelli használta újra ezt a kifejezést, amikor kedvenc ételeiről és édesanyja főzés iránti szeretetéről mesélt egy interjúban.

A comfort food jellemzően laktató, házias fogás, amely gyermekkorunkban gyakran került az asztalra. Pszichológusok szerint ezek az ételek pozitív emlékeket, az otthon, a biztonság, az összetartozás és a melegség érzését idézik fel bennünk – ehhez elég megérezni az illatukat. A comfort food hatását tovább erősíti, hogy Európában és Észak-Amerikában jellemzően szénhidrátban gazdag ételekről van szó, amelyek hatására a szervezetben átmenetileg megnő a boldogsághormonként is emlegetett szerotonin szintje.



Az utóbbi években egyébként is a hagyományos, autentikus ételek reneszánszát éljük – ezt nem csak az éttermek étlapjain lehet tetten érni, számos sztárséf tette újra népszerűvé azokat a fogásokat, amelyeket szüleiktől vagy nagyszüleiktől tanultak. Otthon is egyre többen próbálkoznak hagyományos receptekkel, ezen a koronavírus-járvány és a „maradj otthon" időszak csak tovább erősített.

Comfort food: mi a magyarok kedvence?

Van, akinek a nagymama töltött káposztája, másnak a kakaós-cukros tejbegríz, a tyúkhúsleves vagy éppen a rántott hús idézi fel a gyermekkort. Egy 2021-es szavazás eredménye alapján a legnépszerűbb magyar ételek szinte mind a comfort food körébe tartoznak. A legtöbben a húslevest tartják legnagyobb kedvencüknek, de a top tízbe bekerült a bableves, a lecsó, a csirkepaprikás, a töltött káposzta, a rántott hús és a gulyásleves is.



Ma már persze tudatosabban étkezünk, ezért egyre többen próbálják úgy megidézni gyermekkoruk ízeit, hogy egészségesebb hozzávalókat használnak – például növényi olajokra cserélik az állati zsiradékot, teljes kiőrlésű lisztre a fehérlisztet, és csökkentik a só mennyiségét is. Rengeteg újraértelmezett recept közül válogathatnak azok is, akik vegetáriánusok, vegán, tej- vagy gluténmentes étrendet követnek, de szeretnének időnként gulyáslevest vagy éppen tejbegrízt készíteni.

Az elmúlt években a konyhai technológia is sokat fejlődött, számos újítás könnyíti meg az otthoni főzést, így már közel sem tűnik olyan bonyolultnak és hosszadalmasnak a hagyományos töltött káposzta, a rántott hús, a kocsonya vagy a tyúkhúsleves elkészítése. Az intelligens háztartási gépek – például a multifunkciós sütők vagy a konyhai robotgépek – megjelenése a kevésbé gyakorlott szakácsok kedvét is meghozta a főzéshez, a népszerű receptoldalak, a közösségi oldalak és a különböző appok ráadásul bőséges inspirációval szolgálnak a régi-új receptek és a különböző főzési technikák felfedezéséhez.

A hagyományokhoz, tradicionális vonalhoz való visszatérés a konyhai termékekben is felfedezhető. Reneszánszát éli például az öntöttvas lábas, amelyet nagymamáink használtak. Nagyon felkapott edény lett, egy modernebb köntösben.