A McDonald's célul tűzte ki, hogy a már jól ismert összetevőkből, az elkészítési folyamat apró alakításával a vendégek által is érzékelhető változást érjenek el: legyen még forróbb a húspogácsa, olvadtabb a sajt és ízletesebb a zsemle.

A konyhai elkészítési folyamatok megújításának köszönhetően a klasszikus marhahúsos szendvicsek ismerős, mégis új ízélményt nyújtanak. Az egyik legfontosabb változás a marhahús sütésében történt. Az új folyamat lehetővé teszi, hogy a húspogácsa még forróbban kerülhessen a szendvicsekbe. A Sajtburger és a Big Mac esetében pedig a só és bors mellett a hagymát is már a grillen rászórják a húspogácsákra, így ízük karakteresebbé és zamatosabbá válik. A forróbb hús és a konyhatechnológiai változások együttesen azt eredményezik, hogy a marhahúsos burgerekbe kerülő sajt is még olvadtabb, mint korábban. A szaftosabb élmény a Big Mac esetében a másfélszeresre növelt szószmennyiségnek is köszönhető, valamint a zsemlék receptjén is változtattak.