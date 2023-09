A Showers To You szakértőinek új kutatása szerint a britek harmada néhány havonta csak egyszer mossa ki a törölközőt. Ennél van rosszabb is, a válaszadók 3%-a évente egyszer dobja be a törölközőket a mosógépbe.

Sokan azt hiszik, ha fürdés után, vagy kézmosás után tisztán nyúlunk a törölközőhöz, akkor nem is olyan nagy gond, ha nem mossuk rendszeresen. Egy friss tanulmány szerint a fürdőszobai törölközők 90%-a coliform baktériummal fertőzött.

Az egyértelműség kedvéért a coliform baktériumok olyan organizmusok, amelyek betegséget okozó baktériumok jelenlétét jelezhetik a vízben.

"Míg az E. coli legtöbb törzse ártalmatlan, bizonyos törzsek súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak, különösen, ha élelmiszert vagy vizet szennyeznek" - mondta Nyrah Saleem klinikai gyógyszerész.

Az E. coli által okozott egészségügyi problémák közé tartozik a hasmenés, a húgyúti fertőzések, a légúti megbetegedések és súlyos esetekben az agyhártyagyulladás.

A fentiek tudatában a szakértő azt tanácsolja mindenkinek, hogy gyakran cserélje a törölközőit, heti egy alkalommal mindenképpen - írja a Metro.