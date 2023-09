Minden nő - sőt, sok férfi is - makulátlan és fiatalos arcbőrre vágyik, ebben pedig sokat segíthetnek a különféle szérumok. Ezek a kozmetikumok általában konkrét problémákra nyújtanak megoldást, ilyen lehet például a dehidratált bőr, a pigmentfoltok vagy a ráncok. A szérumok ereje abban rejlik, hogy nagyon könnyed állaggal rendelkeznek, így gyorsan felszívódnak és általában mélyebbre is jutnak a bennük található aktív hatóanyagok, mint egy hagyományos krém esetében. Ám mint mindennél, itt is akadnak bizonyos szabályok, amelyeket érdemes betartani, ha maximális eredményt szeretnénk elérni.

A szérumok olyan kozmetikai termékek, amelyek koncentráltan tartalmaznak egy vagy akár több hatóanyagot is, így sokkal látványosabb eredményt tudunk elérni az alkalmazásukkal.

Ezeket a szérumokat inkább este használjuk

A szérumok használatával kapcsolatban nincsenek kőbe vésett szabályok, mivel mindenkinek egyéni a problémája, ahogyan egyéni a bőr toleranciája is. Míg egyesek nyugodtan használhatnak magasabb koncentrációjú termékeket, másoknak hozzá kell szoktatniuk az arcukat egy-egy hatóanyaghoz és a különféle szérumok kombinációi is kinél beválnak, kinél nem. Ennek ellenére javaslatok és tanácsok akadnak bőven, főleg ha kezdő szérumozók vagyunk: például érdemes megfogadni a tanácsot, hogy bizonyos szérumokat inkább az esti arcápolási rutinba illesszünk be, nehogy több kárunk legyen a kenekedésből, mint hasznunk.

Retinol

A retinol egy nagyszerű hatóanyag, amely elősegíti a kollagéntermelést, feszesebbé varázsolja a bőrt és kiváló antioxidáns, tehát igazi must have 30 után. Nem vitás, hogy ennyi pozitív tulajdonsága azonban csak egy erős hatóanyagnak lehet, amivel azért jó elővigyázatosnak lenni, azaz figyelni arra, hogy mivel együtt és hogyan használjuk.

A retinoloknak érdemes az esti rutinban helyet találni több okból is. Egyrészt, mert

a nappali fényben csökken a hatásuk, másrészt pedig azért, mert a bőrt is fényérzékennyé tehetik – tehát fényvédő használata kötelező a retinol mellé, akkor is, ha este kentük fel a retinolos szérumot!

AHA savak

Az AHA savakat kémiai hámlasztóknak is szokták nevezni, ugyanis - akárcsak a fizikai hámlasztók, azaz például az arcradírok - eltávolítják az elhalt hámsejteket a bőr felszínéről, ezzel is segítve a megújulását. Használatukkal tehát búcsút inthetünk a fakó arcbőrnek, emellett pedig szintén serkentik a kollagéntermelést, szóval ez a hatóanyag szintén jó szolgálatot tesz az anti-aging terén, de akár a pigmentfoltokra is megoldás lehet.

Az AHA savakat – például a glikolsavat – ugyancsak érdemes az esti rutinba beiktatni, mivel ezek is fényérzékennyé tehetik a bőrt. Sőt pont emiatt, a fényvédőzés is elengedhetetlen, ha AHA savakat használunk.

Fontos megemlítenünk, hogy önmagában egy hatóanyag fényérzékenysége, illetve az a tulajdonsága, hogy fényérzékennyé teheti a bőrt, nem feltétlenül kívánja meg, hogy este alkalmazzuk, hiszen a fényérzékenység még másnap (sőt, a következő hetekben) is fennáll majd, ám főleg a kezdő szérumozóknak mégis ezt ajánljuk, így biztosan csak a pozitív tulajdonságait tapasztalják meg ezeknek a szérumoknak.