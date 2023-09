Minél jobban ismerjük a másikat, annál többet tudunk meg a testbeszédéről is, viszont ehhez lényeges, hogy összpontosítsunk a másikra.

„Ilyenkor figyeljük meg a mozdulatait, a mimikáját, a gesztikulációját az egyes helyzetekben, mivel a tökéletes érzelmi „diagnózist" ezek összességéből tudjuk felállítani” – mondja dr. Makai Gábor. Ennek az „új nyelvnek" az elsajátításához készítettünk egy listát a szakpszichológus tanácsaival arról, mire figyeljünk, hogy kedvesünket szavak nélkül is megérthessük.

Összehúzott szemöldök

Vannak, akiknek az arcáról azonnal le tudjuk olvasni az aktuális érzelmi állapotukat. Az összehúzott szemöldök nagyon jellegzetes ismertetője a zavartságnak, értetlenségnek vagy a sértődésnek. De olyankor is összeráncoljuk a homlokunkat, ha valaki haragot vagy ellenszenvet vált ki belőlünk.

Becsukott szem, oldalra leső pillantás

A szem a lélek tükre" tartja a mondás, és valóban rengeteget elárul, ha figyeljük partnerünk szemének mozgását” – mondja a pszichológus.

Ha valaki becsukja beszélgetés közben a szemét, akkor valószínűleg megpróbálja magát kivonni a helyzetből, elterelni a gondolatait, esetleg fáradt. A szemkontaktus hiánya, a folytonos oldalra pillantások is hasonlóra utalnak. Viszont ez azt is mutathatja, hogy az illető tart a másiktól, nem bízik meg benne, esetleg zavarban van.

Felénk néző térdek

Nem csak az arcokról tudunk olvasni, hanem a testről is. Sokat árul el például, hogy valaki milyen pozícióban ül le mellénk. Ha úgy helyezkedik el, hogy térdei felénk fordulnak, akkor jogosan érezhetjük a nyitottságot és a teljes figyelmet. Az is látszik, ha valaki feszélyezett, ilyenkor nem meri kényelembe helyezni magát: összezárja a lábait, karjait szorosan maga mellett tartja.

Keresztbe tett karok

Gyakran észre sem vesszük, hogy beszélgetés során karunkat keresztbe fonjuk és így hallgatjuk a másikat. Ez az elzárkózás egyik legerőteljesebb jele. Ezt a mozdulatot többféle szituációban is alkalmazzuk: megsértettek minket, veszekszünk valakivel, el akarunk határolódni a másik féltől, vagy valami más miatt nem érezzük jól magunkat. A magunk előtt összefont kar biztonságérzetet ad, olyan, mintha védekeznénk.

Előredőlt testtartás

Ha ülés közben testét előretolja, közben arcát kezeivel támasztja, akkor az legtöbbször azt jelenti, hogy abszolút nyitott a flörtölésre, benne van a szándék, hogy elcsábítsa partnerét. Ezt a gesztust általában a nők használják, a férfiakra pedig nagy hatással van, nem tudnak ellenállni.

Eldugott tenyerek

A zsebre tett kéz általában a közönyről árulkodik, rendkívül illetlen, ha valakivel így beszélgetünk. Az elrejtett kezek azonban egy még komolyabb dolgot is jelenthetnek, mégpedig a hazugságot. Aki éppen füllent, az észre sem veszi, de a megszokottnál is sokkal erőteljesebb lehet a gesztikulációja, például minkét kezével próbálja nyomatékosítani a kitalált történetét. Ennek lehet a jele a lefelé fordított kézfej is.

Harapdálja az ajkát

Ha partnerünk harapdálja az ajkát vagy beszívja, akkor szintén erős lehet a gyanúnk, hogy valamit eltitkol előlünk, ugyanis ez a feszültség és a belső őrlődés egyik gyakori szimptómája. De ha ezt látjuk, akkor ne gyanúsítsunk egyből, mert van, akinél ez egy pótcselekvés, amit a stressz vált ki. – írja a Fanny.

Gyakoroljunk a tükör előtt!

A kommunikáció szerves részét alkotják a rejtett, sokszor nem tudatos jelek, gesztusok, melyekkel még hangsúlyosabbá tudjuk tenni mondanivalónkat.