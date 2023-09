Minden szem Meghan Markle-re és Harry hercegre szegeződött, amikor kéz a kézben léptek be az Invictus Games egyik kosármeccsére. Idén még nem sokszor jelentek meg együtt — ezzel is azt erősíteték, hogy a házasságukban nincs minden rendben. Ám úgy tűnik, a pletykák alaptalanok voltak, a friss fotokról úgy tűnik, nagyobb köztük az összhang, mint valaha. A testbeszéd-szakértő is úgy véli, változás következett be a házasságukban.

Darren Stanton azt nyilatkozta a Mirrornak, hogy Meghan kevesebb hatalmi gesztust gyakorolt most, mint korábban, ez pedig arra utal, hogy fejlődött a kapcsolatuk. Már nem tette Harry hátára a kezét és nem vezette őt a könyökénél fogva. Ezekkel korábban azt akarta demonstrálni, hogy uralkodik Harryn.

„Meghan nagyon magabiztosnak és pozitívnak tűnt, amikor beszédet mondott az idei Invictus Games-en. Látszott, hogy megszokta a szereplést" - mondta. Hozzátette, Meghan mindig nagyon büszkének tűnik, amikor Harry beszédet mond, a hercegről ugyanez most nem volt elmondható. Harry visszafogta magát Meghan beszéde alatt, kicsit feszültnek is látszott, de ez betudható annak, hogy az Invictus Games a saját "kisbabája".