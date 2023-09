Sajnos nem egy olyan történetet lehet hallani, amikor fiatal lányok nyomtalanul eltűnnek. Talán nincs is annál rosszabb, amikor sosem derül ki, hogy mi történt valójában, s marad helyette a találgatás és az összeesküvés-elméletek gyártása.

Dorothy Arnold, Virginia Rappe és Rebecca Coriam sorsában két közös pont van: mindhárman fiatalon vesztették életüket és sosem derült ki valójában, hogy mi vagy ki okozta a halálukat.

Dorothy Arnold eltűnése – fényes nappal nyelte el a föld

Dorothy Arnold New Yorkban élt egy gazdag és tiszteletre méltó család sarjaként. Arról álmodott, hogy egy napon sikeres író lesz, ez azonban nem következett be, a fiatal lány ugyanis 1910. december 12-én fényes nappal eltűnt és soha többé nem látták viszont. Az eltűnése napján Dorothy elhagyta manhattani otthonát, vett egy kis csokoládét az édességboltban, és egy könyvet a könyvesboltban. Amikor kilépett az üzletből, összefutott egy barátnőjével, Gladys Kinggel, akivel egy közelgő partiról beszélgettek. Amikor befejezték a társalgást, Gladys átment az úton és integetett Dorothynak, ez volt az utolsó alkalom, amikor valaki látta a lányt.

A családnak hat hétbe került, amíg végre értesítette a rendőrséget, addig egy ügyvédet, majd egy detektív irodát bíztak meg a lány előkerítésével, de mindketten kudarcot vallottak. Amikor az apa végül megkereste a rendőrséget, a sajtó is felkapta a sztorit és hamarosan kiderítették, hogy Dorothy élete messze nem volt olyan tökéletes, mint amilyennek látszott. A fiatal lány szeretett volna New York Greenwich városrészébe költözni, hogy írók és művészek vegyék körül, de az édesapja hallani sem akart a dologról. Sőt, az apa George Griscommal való kapcsolatát is helytelenítette, mivel úgy érezte, hogy a férfi nem elég ambiciózus a lányához.

Az emberek elkezdtek arra gyanakodni, hogy esetleg az édesapa gyilkolta meg Dorothyt, hogy ne hozzon szégyent a családra, de bizonyítékot nem találtak ellene. Ahogy George-nak is biztos alibije volt, mivel épp a szüleivel nyaralt, amikor barátnője eltűnt. Hogy mi történt Dorothyval, már sosem tudjuk meg.

Virginia Rappe halála – sosem derült ki, hogy valóban szexuális erőszak áldozata lett-e

Virginia Rappe modell volt és némafilmsztár a hollywoodi filmipar korai éveiben, azonban sokan nem emiatt emlékeznek rá, hanem azért, mert ő lett Hollywood első szexbotrányának az áldozata. Történt ugyanis, hogy 1921 szeptemberében a némafilm második legnagyobb sztárja, a túlsúlyos Roscoe Arbuckle partit szervezett egy hotelben, ahova Virginia is hivatalos volt. Az este során a színésznő rosszul lett, a szálloda orvosa adott neki egy kis morfiumot, majd hazaküldte. Két nap múlva a tüneteket súlyosbodtak, a modell kórházba került és belehalt hashártyagyulladásába, melyet az orvosok szerint hólyagrepedés okozott.

Virginia halála után barátnője, Bambina a rendőrséghez fordult és megvádolta az est házigazdáját, Roscoe-t, hogy megerőszakolta barátnőjét, azért repedt meg a hólyagja, mivel a férfi a közel 120 kilós testével ráfeküdt.

Hamarosan elkezdődtek a tárgyalások, mely során a színész tagadta a vádakat, s bár megváltoztatta a vallomását, az esküdtszék mégis ártatlannak találta, míg Virginiát igazi feslett nőnek állították be, aki megérdemelte sorsát. Roscoe-t felmentették, azonban karrierje ráment a botrányra, az pedig sosem derült ki, hogy valóban bántalmazta-e szexuálisan a színésznőt vagy valami más okozta a hólyagrepedést.

Rebecca Coriam nyomtalanul tűnt el egy tengerjáróról

Miután Rebecca végzett a Liverpool Hope Egyetemen, munkát kapott a Disney Wonder tengerjáró hajón. 2011. március 21-én a hajó elhagyta Los Angeles partjait, és Rebecca írt egy Facebook üzenetet szüleinek, hogy másnap hívja majd őket. A szülők azonban hiába várták a fiatal lány bejelentkezését, Rebecca másnap reggel szőrén-szálán eltűnt. A kamerafelvételeken annyi látszott, hogy Rebecca egy belsős telefonon beszél valakivel és láthatóan felkavarja a beszélgetés. A szülőknek az is feltűnt, hogy a lány rövidnadrágja, amit a többi ruhával visszakaptak, elszakadt.

Bár a Disney hallgatott az esetről és szerintük semmi gyanús nem történt, a szülők szerint lányukat szexuálisan bántalmazhatták, majd az elkövető a vízbe dobta a testet, hogy megszabaduljon a bizonyítékoktól és úgy tüntesse fel, hogy mindez egy baleset volt. Bár több, mint tíz év telt el az eltűnés óta, a mai napig nem tudják, hogy mi történt azon a hajón.

(Forrás: Medium)