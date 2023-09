Ismerős az érzés, mikor úgy érzed, hogy csak te erőltetsz egy szálat? Legyen szó barátságról vagy párkapcsolatról, biztosan tapasztaltál már ilyet. Mikor hiába próbálsz rengeteg energiát belefektetni egy kapcsolatba, a másikat pont nem érdekli. Hisz az emberek önzőek. Saját maguk prioritásai mindent felülmúlnak. Nem számít, hogy a másik éppen hogyan érez.

Miért is foglalkoznál vele tovább?

Mindenki életében eljön a pillanat, amikor szüksége lenne egy támogató társra. Egy empatikus, megértő barátra vagy barátnőre, akivel együtt vészeli át a nehézségeket. Egy kilátástalan, reményvesztett helyzetben semmi másra sem vágyunk, mint valakire, akire végig támaszkodhatunk. De miért fordul el ilyenkor a másik? Miért fontosabb saját boldogsága? Ez jellemző sajnos a mai világra.

Hiába voltál ott az illető mellett évekig és hallgattad minden búját-baját. Hiába szántál rá időt és programoztál vele, amikor semmi kedved nem volt hozzá. Hiába fektettél bele energiát, hogy egy-egy elakadásakor együtt ötleteljetek a lehetséges megoldásokon és hiába láttad el sok jó tanáccsal. A szerencse forgandó és az élet változik. Egy folytonos körforgás.

Miközben rád kerül a sor és épp legnehezebb időszakod éled meg, Ő már boldog. Éppen rátalált a szerelem vagy sok új barátja lett.

Te már nem vagy fontos számára, hisz fel sem tűnik neki, hogy neked is lehetnek problémáid.

„Van kedved találkozni?" – kérdezed, de már jön is a visszautasító válasz

Biztosan ismerős a sok kifogás. „Mennék, de..." Az illetőnek minden más fontosabb.

Igen, itt az ideje kedves olvasó, hogy ezeket az embereket elengedd. Akármennyire is szeretnéd, el kell keserítselek: nem leszel sosem elég fontos számukra. Nem érdemlik meg azt a ragaszkodást, amit őszintén nyújtanál. Lehet, hogy idővel belátják, mit veszítettek, de csak egy életünk van. Nem várhatunk egy viszonzatlan barátságra vagy netán szerelemre örökké.

Sokkal ígéretesebb lesz meglátod, ha az igazán értékes és kölcsönös kapcsolatokra fordítod az eddig elvesztegetett energiát és odafigyelést. Ha olyan embereket tartasz meg magad mellett, akik valóban szeretnek.

Akik gondoskodnak rólad és őszintén érdeklődnek, hogy mégis mi van veled. Akik nem fordulnak el azért tőled, mert éppen nekik most jobb a helyzetük az életben. Akik jóban és rosszban is melletted állnak. Az ilyen kapcsolatok az életben felbecsülhetetlenek. Akármennyire is ritka, de nem lehetetlen ilyen embereket magunk köré gyűjteni.

Állj a sarkadra kedves olvasó és szelektálj. Azt azonban ne felejtsd el, mindennek az alapja a kommunikáció és kommunikáció.

Vagy félsz, hogy egyedül maradsz? Ismerkedj új emberekkel

Félsz a magánytól és attól, hogy akkor nem maradnak körülötted emberek? Hidd el, jobb is, ha a toxikus kapcsolatokat kiiktatod az életedből. Nem jövedelmező hosszútávon egyik ilyen sem.

Egy adag önismeret ilyenkor is jól jön. Gondold át, pontosan mit vársz a másiktól? Mi az, amire szükséged lenne akár egy barátságban akár egy párkapcsolatban? Mi az, amit megadott a másik, de mit nem? Mi az, amit igazán szeretnél?

Ha mindezen átvergődted magad, engedj utat a saját magad kibontakozásának. Ha ezeket letisztázod, könnyebben sodor az élet melléd olyan embereket, akik hasonlóak, érdeklődési körben passzoltok és nyitottak egy új barátságra, kapcsolatra.

Hidd el, az elengedés is sokkal könnyebb lesz, ha ismeretségi köröd hozzád hasonló emberekkel bővül.