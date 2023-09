Azzal, hogy ma már konkrétan egy mini számítógépet hordunk okostelefonunkként a zsebünkben, nagyon sokat profitálhatunk, ám a szuperfejlett technológia nem csupán segít, de gyakran veszélybe is sodorhat bennünket.

Örök emberi vágy, hogy az amúgy is felejthetetlen pillanatokat fizikai valójukban is megőrizzük, ám egy-egy sokkoló eset kapcsán elgondolkodhatunk, gyakran jobban járunk, ha beérjük azzal, amit az emlékezetünk megőriz. A szelfi miatt történt haláleseteknek 2011 óta listája is van, ahova már hazánkban történt eset is felkerült.

A szelfibaleseteket alapvetően két csoportra lehet osztani. Az egyik: amikor a szelfiző szeretné megörökíteni magát ott, ahol éppen tartózkodik, de ha nem akarná mindenáron lefotózni magát, nem esne baja, és vannak olyanok, ahol az illető eleve extrém – sokszor kihíváshoz kötött – szituációba hozza magát, és a teljesítést bizonyítandó szelfivel zárná az akciót. Zsuzsanna szomorú esete az első csoporba tartozik, ahogy következő utóbbi években történt tragédiák is.

Nem éri meg egy menő és látványos fotó reményében kockáztatni az éltünket

2022. augusztus 28-án egy család mind a hat tagja egy rosszul kivitelezett szelfi miatt vesztette életét az indiai Chhattisgarh-i Ramdaha vízesésnél. Két család két tini női tagja szeretett volna fotót készíteni, de beleestek a vízbe. A négy kint maradt családtag a segítségükre sietett, de mentés közben ők is megfulladtak.

Szintén 2022 augusztusában ért tragikus véget az olasz Andrea Mazzetto és élettársa, Sara Bragante hegyi túrája. Úti céljuk a rotzói Altar Knotto volt. Mazettót utazási influenszerként is ismerték, többezer követője volt, rendszeresen posztolt fotókat útjaiktól. A párnak ez a szelfije lett az utolsó. A kép elkészülte után elejtette a telefonját, utánamászott, de megcsúszott és a halálba zuhant.

2022 januárjában érte halálos szelfibaleset a 21 éves Richard Jacobsont. A fiatal férfi Arizonában túrázott, amikor fotót akart készíteni magáról a háttérben a Lost Dutchman State Park gyönyőrű panorámájával. Valószínűleg nem volt veszélyérzete, így egy pillanatra nem figyelt, megcsúszott és több mint 200 métert zuhant. Jacobson azonnal belehalt sérüléseibe.

A fenti tragédiák esetében, ahogy Zsuzsanna jordániai baleseténél is, a szelfizés és az abból következő baleset a véletlen és a figyelmetlenség műve volt, a következő négy esetben rosszul járt fiatalok szinte keresték maguknak a baj.

Nem vagányság, ha életveszélynek teszed ki magadat

2021 január 12-én a szlovéniai Mariborban történt szelfibaleset, amikor két gyerek azt találta ki, hogy fotót készítenek magukról a Ljubljana irányából nagy sebességgel érkező vonat előtt, méghozzá két vágány között. Amikor a vonat odaért, mindketten sokkot kaptak, egyikük bele is halt.

2021-ben egy budapesti eset is felkerült az ún. szelfi miatti sétülések és halálesetek nemzetközi listájára. Egy 19 éves holland fiatal augusztus 6-án veszette életét Magyarországon, miután felmászott a Szabadság-hídra szelfit készíteni . Egy rossz mozdulat elég volt ahhoz, hogy elveszítse az egyensúlyát és lezuhanjon, a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni.

2018. január 8-án a horvátországi Zágrában történt a tragédia. Egy 14 éves fiú úgy gondolta, jó ötlet egy tehervonat tetején szelfit készíteni. A felsővezetékhez érve halálra égett.

2014-ben a 17 éves amatőr fotós, Xenia Ignatyeva egy 9 méter magas szentpétervári vasúti hídra mászott fel, hogy – ahogy ő fogalmazott előtte – drámai fotót készítsen magáról. A lány azonban kibillent az egyensúlyából és egy magasfeszültségű vezetékbe kapaszkodott, hogy ne essen le. Áramütést szenvedett, lezuhant és életét vesztette.