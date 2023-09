Csodásan kezdődik az október. A hónap első napjaiban nagyszerű támogató fényszögek lesznek az égen, amelyek támogatják a párkapcsolatban élőket és természetesen a párt keresőket is. A szerelmi horoszkópból megtudhatjátok, milyen lehetőségeket jeleznek a bolygók.

kOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Telihold és egy vita után nem szabad a sérelmeiteket hurcolnotok. Már hétvégén és a következő héten is kihívás mindkettőtöknek – de különösen neked –, hogy ne hánytorgasd fel a nézeteltéréseket. Ha nem békéltél meg a vita eredményével, akkor szerdán vagy csütörtökön visszatérhetsz rá. De csak akkor, ha alapvetően jó a hangulat köztetek...

Szingli Kos

A pénteki telihold után még nyalogatod a sebeidet. Pedig tudod, ha valaki megbántott, akkor eljátszotta mindkét esélyét: ilyet először és utoljára tehetett meg veled. Emlékezz vissza! Hányszor adtál régi embereknek új esélyt? És mi lett belőle? Te tapasztalatokkal gazdagodtál. Pont ezt a tapasztalatot kell/kellene október első napjaiban hasznosítanod...

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Jó neked – mondhatja a kedvesed. Igaza van, hiszen már szombaton összeáll, majd kedden teljesedik ki egy hatalmas föld bolygóháromszög (Bika Hold – Szűz Merkúr – Bak Plútó), amely egész héten „vigyáz" rád. Vagyis minden fejtörést okozó probléma megoldódik, főleg, ha a tőled megszokott módon kapkodás nélkül reagálsz. Ez a kedvesedre is jó hatással lesz.

Szingli Bika

Irigykedhetnek rád néhányan. Jogosan. Tudniillik már szombaton összeáll, majd kedden teljesedik ki egy hatalmas föld bolygóháromszög (Bika Hold – Szűz Merkúr – Bak Plútó), amely egész hetedre kedvezően hat rád. Ha nem kapkodsz, minden fejtörést okozó problémád egyszerűen megoldódik. Ennek csak azok tudnak örülni, akik drukkolnak neked. Az ő társaságukat keresd!

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Megkönnyebbülést, sőt fellélegzést hoz számodra az október. Kedden és szerdán az Ikrek Hold, csütörtökön a Mérlegbe lépő Merkúr mutat kedvező irányú változást a hangulatodban és a közérzetedben is. Mivel te is levegős jegyben születtél, és az előbb említett bolygók is a levegő elemet erősítik, a beszélgetés minden konfliktus leghatásosabb ellenszere lesz...

Szingli Ikrek

Végre kedden és szerdán az Ikrek Hold, csütörtökön a Mérlegbe lépő Merkúr fellélegzést hoz neked. Sokat javul az optimizmusod és kreativitásod is. Ez nem csak a közérzetedre, hanem a kisugárzásodra is kedvezően hat. Tehát ne lepődj meg, ha egyre több meghívást és/vagy üzenetet kapsz. Tőled függ, melyikre reagálsz. Ne engedd ki az irányítást a kezedből!

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Nem szereti a párod, amikor pesszimistán, vagy önsajnálóan nyilatkozol. Nem csak a kapcsolatotokra van ez kedvezőtlen hatással, hanem a saját közérzetedre is. Október kissé döcögősen indul, de csütörtöktől fokozatosan javul minden. Vedd észre, hogy nem kellene ennyire kiszolgáltatottnak lenned! Se az aktuális problémáktól, se mások véleményétől.

Szingli Rák

Október már az év utolsó negyedévének kezdete. Emiatt érezhetsz sürgetést. Hol az áhított szerelem? Mindez a hét során hullámozhat benned. Lesz, amikor legyintesz, és lesz, amikor vadul belevágsz a párkeresésbe. Tudd, hogy ez normális! Nem baj, ha nem vagy következetes. Mindig minden helyzetben add önmagadat! Ezzel nem fogsz csalódást okozni soha senkinek.

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Október első napjaiban még mindig a pénzügyeid tisztázása aktuális a bolygók szerint. Nincs baj, de ha ezt el is szeretnéd kerülni, akkor kicsit húzd össze a nadrágszíjat. Kérdezd meg a szerelmed véleményét! Tuti, hogy ő is a takarékosságra szavaz. Pláne, ha év végére terveztek valami utazást, vagy a karácsonyi ajándékokon nem akartok spórolni.

Szingli Oroszlán

Furcsán érzed magadat. Nem szoktál ennyire passzív és demotivált lenni. Nem érted, mi a baj veled, holott tényleg nincs semmi baj. Egyszerűen most kívülről kell szemlélned, hogy a többiek küzdenek, örülnek vagy panaszkodnak. Ebből te sokat tanulhatsz a hét során, nemcsak másokról, hanem önmagadról is. Mindez jól jön a párkeresésben is...

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Kimondottan kedvező konstellációk lesznek a héten. Bolygód, a Merkúr csütörtökön kilép a Szűzből, de addig még elemezgethetsz és foglalkozhatsz a részletekkel. Ezt nem mindig értékeli a kedvesed. Olykor attól tart, hogy őt is ilyen kritikus szemmel nézed. Legyél vele kíméletes! Legalább vele! Meglátod, hogy hamar megnyugszik...

Szingli Szűz

Nem sokan értik és/vagy értékelik azt az analitikus habitusodat, ami alapvetően jellemez téged. Ezt olykor észre veszed, olykor nem. Október első napjaiban még elemezgethetsz, majd bolygód, a Merkúr csütörtökön kilép a Szűzből, és megváltozik a hozzáállásod. Megkönnyebbülhetsz, mert valld be, időnként neked is terhes az a maximalizmus, amivel önmagadhoz állsz...

