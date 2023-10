A pszichológusok, pszichiáterek, álomkutatók egy részét mindig is foglalkoztatták a visszatérő álmok: hogyan jönnek létre, miként működnek és hogyan lehet megszabadulni tőlük. Abban tulajdonképpen már konszenzus született, hogy ezek az álmok olyan, az életünkben meglévő és minket erőteljesen foglalkoztató problémákkal vannak kapcsolatban, amelyeket még nem oldottunk meg. Azt azonban, hogy mit üzennek, mindenkinek magának kell kiderítenie. Ha az álmainkat megpróbáljuk megérteni, egészen biztos, hogy nagyon sokat teszünk a jobb önismeretért.

A vizsgálatok és beszámolók szerint az ismétlődő álmok többfélék lehetnek. Van, aki minden alkalommal pontosan ugyanazt álmodja, mások esetében csak maga a forgatókönyv, a motívumrendszer vagy az álmot meghatározó érzelem hasonló, de a kerettörténet más és más.

Mivel az álmaink általában nem ismétlődnek, mindössze kétszer kell ugyanazt az álmot álmodni, hogy az ismétlődőnek minősüljön – vélekedik Deirdre Barrett álomkutató, a Harvard Medical School pszichiátriai tanszékének előadója.

„Gyakori, hogy az álmot, amely később újra és újra felbukkan, először gyerekkorban látjuk és többnyire hónapok vagy évek telnek el az ismétlődések között" – idézi a szakembert a CNN. Ez azonban azt is jelenti, hogy nagyon a mélyben gyökerező élmény kivetülésről van szó, ami hosszú időn keresztül megoldatlan vagy feldolgozatlan marad.

Megfelelő mennyiségű REM-alvásra van szükséged egy éjszaka alatt A REM alvás az, ahol az álmok többsége zajlik. Az álmok az egyik funkciója az, hogy az agy megszilárdítsa a nap emlékeit, így a memóriát is. Ha kevés időt töltünk ebben a szakaszban, az problémákhoz vezethet.

Az álmaink – főleg a visszatérők – nem csak úgy megtörténnek velünk, valamiképpen a személyiségünk részeinek is tekinthetők – mondja Dr. Alex Dimitriu kaliforniai pszichiáter-alvásgyógyászati specialista.

„Pszichiáterként azt vallom, mindig van üzenete az álomnak, amit a tudatalattink így próbál a felszínre hozni. Ki kell deríteni, hogy mi ez. Ha egy ismétlődő álom jelentését felfejtjük és dolgozunk a kiváltó probléma, élmény megoldásán, az álom nem ismétlődik többet, ugyanis elveszíti a funkcióját" – nyilatkozta Dimitriu.

Freud: „Az álom értelmezhető" Sigmund Freud Álomfejtés című könye 1900-ban jelent meg. A pszichoanalitika atyja a kötetben arra tesz kísérletet, hogy megmutassa: az álom értelmezhető. Eleinte alig adtak el belőle, később azonban a pszichoanalitika tért hódításával valóságos kultuszkönyv vált belőle. Freud úgy véli, az álomban tudattalan lelki tartalmak fejeződnek ki. Az álom mindig vágyteljesítés, de tudattalan vágyaké is, amiket önmagunknak sem merünk bevallani. Ezeket a vágyakat a tudat elfojtja és a tudattalanba szorítja, amik azonban annak ellenére, hogy nem tudatosulnak, nem szűnnek meg létezni, és arra törekszenek, hogy kielégüljenek. Freud szerint az álmok segítenek visszaállítani pszichés egyensúlyunkat. Olyanok, mint egy ablak, amelyen át betekinthetünk tudatalattinkba, ahol minden jó és rossz emlék rögzül. Freud könyvében arra is figyelmeztet, az álom értelmezési munkája kimeríthetetlen, nincs egy végső, teljesen megnyugtató, önazonos jelentés, minden álomban nagyon sokféle, akár egymásnak ellentmondó vágy fejeződik ki. „Legnehezebb a kezdő álomfejtőt arról meggyőzni, hogy munkája nincs befejezve, ha eljutott egy álom olyan teljes megfejtéséhez, amely értelmes, összefüggő és felvilágosítással szolgál az álomtartalom minden eleméről. Ugyanannak az álomnak ezen kívül lehet más rétege is, melyet nem vett észre" – írta. Nézeteit többször bírálták, túlhaladták, ám a mai napig tartja magát az az elmélete, hogy az álmok azt jelzik, mivel kell szembenéznünk és min kell dolgoznunk magunkban. Forrás: Wikipedia

Az ismétlődő álmok saját szimbólumrendszerrel operálnak

Az ismétlődő álmok, akárcsak a többi álom, hol bonyolultak, látszólag logikátlanok, hol pedig egyszerű, hétköznapi eseményeket rekonstruálnak vagy azokból építkeznek. Ha valaki gyakran álmodja, hogy elkésik az iskolából vagy a munkából, akkor valószínűleg gyakran előfordul ez vele vagy fél tőle, hogy megtörténik.

Nem hiszem, hogy léteznek univerzális álomszimbólumok, szerintem mindenkinek saját, személyes szimbólumrendszere van. Ismétlődő álmok esetén ezt érdemes megfigyelni – véli Barrett.

Jung úgy gondolta, vannak egyetemes ősi álomszimbólumok is Freuddal szemben, aki úgy vélte az álom a múltat mutatja be, Jung azt mondta, az álmok előrejelző funkcióval rendelkeznek. Szerinte az álom egy belső színház, minden benne szereplő ember a mi egyik saját személyiségünk darabja. Jung kollektív tudattalannak nevezte azt a tudáshalmazt, amely az emberiség létezése óta felgyülemlett, és szerinte ebből merítünk, amikor álmodunk. Vannak olyan egyetemes ősi álomszimbólumok, amelyek minden korban és minden népnél megjelentek, és ugyanolyan jelentést hordoztak. Ezekre épülnek az álmoskönyvek. Jung eszerint megkülönböztetett hétköznapi és archetipikus álmokat. Úgy vélte, az egyetemes szimbólumok mellett mindannyiunknak van egy személyes szimbólumrendszere is, ezért nem elég csupán az álmoskönyvekre támaszkodnunk. Álomfejtéskor az álomban található szimbólumok megfejtése nem ad megoldást az álom jelentésére. Úgy tudni, tanítványainak azt mondta, hogy tanulják meg a mítoszokat, szimbólumokat, aztán felejtsék el őket. Az egyén álmának elemzésekor fontos a szimbólumok jelentésének figyelembe vétele mellett az egyénnel szóasszociációs vizsgálatot végezni, hogy kiderüljön, az egyénnek személyesen mit jelentenek azok a tartalmak, amelyek megjelentek az álmában. Forrás: Wikipedia

Egy kutatásban résztvevők elmondása alapján gyakori ismétlődő álom a társaságban való megszégyenülés, az alkalmatlanság érzése, megbukás a vizsgán, az autóbaleset vagy valamilyen természeti katasztrófa – összegzi a két szakember Barrett és Dimitriu.

A fizikai állapotunk romlása is gyakori a visszatérő álmok között, a fogak elvesztésével vagy károsodásával kapcsolatos álmok összefügghetnek valami más elvesztésével az életében, a kilátástalanság vagy a védtelenség érzésével, vagy bármilyen egészségügyi aggodalommal - vélik a pszichiáterek.

Barret szerint a visszatérő álmok esetén mindig fel kell tenni a kérdést, melyek a legfontosabb dolgok az életünkben, amelyek elvesztésétől félünk – ha ezt meg tudjuk fogalmazni, hatalmasat lépünk előre a megértés útján.

A szorongó emberek gyakrabban megtapasztalják

Dimitriu szerint a poszttraumás stressz-zavarral vagy szorongással küzdő embereknek nagyobb valószínűséggel vannak visszatérő álmaik.

A szorongás lebénít, de azt mutatja, hogy nem vagy pszichopata A Life.hu Révész Zsuzsa pszichológussal a szorongás okairól, megjelenési formáiról és terápias lehetőségeiről beszélgetett. A Life.hu Révész Zsuzsa pszichológussal a szorongás okairól, megjelenési formáiról és terápias lehetőségeiről beszélgetett. Cikkünket itt tudod elolvasni

A PTSD-s álom olyan súlyos traumából ered, hogy rémálomként – amelyekről itt írtunk bővebben – tér vissza. Az agy megpróbálja feldolgozni a sokkot, de a PTSD-s emberek álmaik annyira élénkek, hogy felébresztik őket az alvásból. Ez azonban probléma, mert így az agy a traumát nem tudja az álom segítségével feldolgozni, így az folyton ismétlődik – magyarázza Dimitriu.

A visszatérő rémálmok esetén kezelés is szükséges lehet

Sokat segíthet a visszatérő, szorongást keltő álmok elkerülésében, ha lefekvés előtt naplózunk. Már az, ha kiírjuk magunkból, csökkenti a stresszt, és azáltal, ha megfogalmazzuk nyomasztó gondolatainkat, el is kezdjük megoldani azokat.

Ha a visszatérő álmok megkeserítik az életet és negatív hatással vannak az ébrenlétre is, netán komoly mentális vagy fizikai tüneteket okoznak, ideje segítséget kérni, tanácsolja a pszichiáter.

Pácienseimnek és nekem is a naplózás csodaszer, de az esti meditáció is jótékony lehet – mondta el Dimitriu, aki a programozott álmodást is használja a terápia során. A pácienset megkérem arra, hogy elalvás előtt idézék fel a visszatérő álmukat, majd mondják ki hangosan: 'ha ugyanilyen rossz álmom kezdődik, képes leszek ehelyett egy sokkal jobb álmot látni'.

Krúdy Gyula Álmoskönyvét mindenki ismeri Az Álmoskönyv második kiadásának előszava is arról tanúskodik, Krúdy hitt az álomszimbólumok egyetemes mivoltában. A sokezer álomszimbólumot felsorakoztató kötet szinte minden magyar család otthonában megtalálható és egy-egy érdekesebb álom után még az is felcsapta, aki egyébként nem hitt abban, hogy az álmok bármiféle jelentőséggel bírnak. „Néhány esztendő alatt megérett Álmoskönyvem arra, hogy második nyomtatásban adjam őt azoknak a kezébe, akik Magyarországon és a határain túl is még mindig szeretnek álmodni. Szükség volt e második kibocsátásra már csak azért is, mert a könyvárusok polcairól elfogyott Álmoskönyv-em; másrészről igen sok hiányossága mutatkozott vala a könyvnek. Hiányoztak belőle mindenféle álmok, amelyeket az emberek álmodni szoktak, és rájuk magyarázatot nem találnak. A sok száz levél, amellyel olvasóim felkerestek: arról győzött meg, hogy tökéletesnek hitt Álmoskönyv-em öregbítésre, bővítésre szorul. Azonkívül az elmúlt években magam is gyarapítottam ismereteimet mindenféle bevált régi könyvek és jónak vélt új könyvek olvasgatásával. Megismerkedtem Mesmer tudományával, aki tudvalevőleg kézrátevéssel tudott gyógyítani – én talán az apró betűkkel fogom majd elmulaszthatni azokat a borús gondolatokat, amelyek az embereket egy-egy rossz álom után meglepni szokták. Nincsen rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak. Tehát a legrosszabb álom sem jelenthet egyebet, mint azt, hogy még nem léptük át a halál néma kapuját; tennivalónk, elfoglaltságunk van a földön. Az álmok mutatják néha balsorsunkat is, amellyel majd bátran szemközt kell néznünk; de jelentik örömeinket is, amelyek majd felváltják csüggedtségünket. A legrosszabb álomban is van valamely jó. Éppen arra való ez a könyv, hogy az álmától elborult ember kikeresse magának a sokféle álommagyarázat közül azt a megfejtést, amely őt leginkább megvigasztalja" - olvasható Krúdy előszavában. Az író talán leghíresebb művében a Szindbádban Álomképek alcímmel a többek között a következőket írta: „Mindenki álmodik. Csak az a különbség az álmodók között, hogy egyik ember sokáig magában hordja álmát, amíg a másik nyomban elfelejti: elfújta a hajnali szellő, mint a viráglevelet". Forrás: Krúdy Gyula: Álmoskönyv, Krúdy Gyula: Szindbád, mek.oszk.hu

Egészségi és környezeti oka is lehet a visszatérő álmoknak

Az ismétlődő álmok néha biológiai, biokémiai okokra is visszavezethetőek. Az alvási apnoéban szenvedő emberek gyakran olyan álmokról számolnak be, hogy megfulladnak, levegő után kapkodnak. Gyakran álmodják, hogy víz alatt vannak. és nem kapnak levegőt.

Környezeti kiváltó okok is lehetnek, például egy autóriasztó megszólalása az utcán vagy egy csöpögő csap. Ezek a hanghatások is képesek elindítani egy álmot.

A rossz alváshigiénia is befolyásolhatja az álmainkat

Az ismétlődő álmok oka lehet a rossz alváshigiénia is, mint például az, ha késő este kávézunk, alkoholt fogyasztunk, teleesszük magunkat vagy dolgozunk és a monitort bámuljuk.

Az egészséges álomélet alapja az egészséges alvás – szögezik le a szakértők.

Dr. Alex Dimitriu azt javasolja – bár lehet, hogy egy csapásra nem oldja meg a gondunkat – mindenképpen iktassuk ki a hálószobánkból az olyan zavaró tényezőket, mint a mobiltelefon vagy a televízió. Ha megfelelő körülményeket teremtünk az alváshoz, nagyobb az esélyünk arra, hogy kellemesebb álmok látogassanak meg minket éjszakánként. Még ha visszatérőek is...