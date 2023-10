Tóth Gabi új párja, Papp Máté Bence ott volt a Sztárban sztár leszek! élő showján, fotó is készült róla.

Tóth Gabi és Krausz Gábor szakításával egyidőben reppentek fel a hírek, hogy az énekesnő újra szerelmes. Az énekesnő új párjának kilétére Krausz Gábor is utalt abban a posztban, amiben a válásukat is bejelentette. Ezt írta: „Szeretném veletek tudatni, hogy hat év után, sajnos a kapcsolatunk Gabival véget ért. Időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet. Hannaróza felügyeletét, nevelését továbbra is közösen tervezzük, szeretetben, békében. Az ő biztonsága a legfontosabb számomra."

Azóta biztosan lehet tudni, hogy Gabi a Fricska együttes egyik tagjával boldog, aki a Sztárban sztár leszek! élő show-jára is elkísérte. A fiatal táncosról a Bors újságírója készített fotót.