Előfordulhat bárkivel, hogy olykor pénzzavarba kerül. Ha a barátainknál, szeretteinknél tapasztalunk ilyet és szóvá tesszük, az - ha a legnagyobb jóindulat is van bennünk - bántó lehet, ugyanis azt sugallhatjuk, hogy nem bánik jól a pénzzel. Szakértők elárulták, hogy támogassuk ilyenkor az anyagi gondokkal küszködő barátunkat, ismerősünket.

Egy amerikai kutatásból kiderült, hogy az anyagi helyzet még mindig tabutéma. Sokan még a politikáról és az egészségi állapotukról is szívesebben beszélgetnek egy-egy baráti társalgás során, csak a pénz ne kerüljön szóba. Néha, közös program szervezésekor azonban óhatatlanul kiderül, ha valakinek éppen akkor nem telik rá és pénzügyi okból kihagyja az összejövetelt vagy utazést. Kérdés: miként reagáljunk, ha ezt tapasztaljuk.

Ne célozz arra, hogy rosszul bánik a pénzzel

Barátként lehet, hogy csak segíteni szeretnél, de a legrosszabb, amit tehetsz, ha kihangsúlyozod vagy valamiképp azt sugallod, hogy biztosan rosszul bánik a pénzzel – idézi Andrea Woroch, pénzügyi és költségvetési szakértőt a Huffpost.

Nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki nehéz pénzügyi helyzetben van, aminek semmi köze a pénzkezeléséhez – emelte ki a szakember.

Váratlan számlák sorozata, munkahely elvesztése, hitel, a munkaképességet akadályozó sérülés, betegség és egyéb problémák is szerepet játszhatnak, amelyek befolyásolják az illető pénzügyi helyzetét – folytatta.

Csak akkor adj tanácsot, ha ő kéri

A baráti jó tanács rosszul is elsülhet, hiszen, ha valaki sokszor azt hallja, hogy rosszul bánik a pénzzel a tudatalattija beprogramozza és saját magáról is ezt gondolja majd.

De mit tudunk kezdeni egy ilyen helyzetben? Beleszólhatunk-e egyáltalán ebbe a témába? A pénzügyi szakértők elgondolásai alapján csak akkor tegyük ezt meg, ha erre az illető kér. Magunktól ne kezdjünk el kioktatni senkit arról, hogy mit kellene tennie. Általában az a legjobban járható út, ha úgy közelítjük meg a témát, mintha párkapcsolati tanácsot adnánk. Kezdetben inkább csak hallgassuk meg a másikat, sokszor ez is elég segítség lehet egy ilyen kényes téma kapcsán.

Ha már voltál hasonló helyzetben, esetleg elmondhatod, hogy te miként jöttél ki belőle – mondta Woroch.

Érdemes a baráti találkozások költségéből is lefaragni. Azzal is segíthetünk, ha ilyenkor egy-egy költséghatékony programot dobunk be a közösbe, amiről neki sem kell lemondania.