Fűtés szempontjából az idén szerencsénk volt, az enyhe ősznek köszönhetően valamennyit már biztosan spróroltunk a rezsin. Egy angol fűtéstechnológiai cég szakértője három tanácsot osztott meg az Express magazinnal, hogy az igazán hideg időkben is alacsony maradjon a számláink összege.

1. Mindig egy fokkal alacsonyabbra állítsuk a termosztátot, mint azt elsőre gondoljuk

Az átlagos európai háztartások általában 22°C körül tartják a termosztátot. Ez kellemes hőmérsékletnek tűnhet, de megnöveli az energiaszámlákat. Kutatások azt mutatják, hogy az otthoni hőmérséklet kismértékű csökkentésével jelentős energiamegtakarítás érhető el. A szakértő elmondta, 20,8°C-os beállítással még nem fázunk, de már sokan spórolhatunk.

3. Csak azokat a helyiségeket fütsük, ahol sokat tartózkodunk

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a használaton kívüli helyiségeket is fűtjük. A hálószobákban például napközben letekerhetjük a radiátorokat. Ezzel a kazán hatékonyságát is javíthatjuk, a helyiségeket gyorsabban fűti fel, és a számla is kisebb lesz.

4. Nem mindegy, mikor kapcsol be a fűtés

Éjszakára is érdemes lejjebb venni a hőmérsékletet. A melegben való alvás nem egészséges, ráadásul még spórolhatunk is. Érdemes úgy programozni a fűtést, hogy ébredés előtt egy órával kapcsoljon be, így nem fogunk fázni, amikor kibújunk az ágyból.