Egy hete jelent meg Tóth Gabi legújabb dala, az Átkozott nyár, amiben feldolgozta a mögötte álló nehéz hónapokat és szakítását Krausz Gáborral. Az énekesnő a Sztárban sztár leszek! színpadán is előadta új szerzeményét, a háttértáncosa pedig új párja, Papp Máté Bence volt. Az előadás végén forró ölelésben és csókban forrtak össze, Gabi a könnyeivel küszködött.

„Az „Átkozott nyár" egy nagyon érzelmes dal, ami bemutatja a múltat, ami történt, de emellett a jelent is, ami egy boldog kezdet, egy boldog új időszak. A táncunkban is ezt szeretnénk megjeleníteni. A produkció betekintést enged abba, amiben voltam és abba is, amiben most vagyok" - mondta Gabi a Borsnak.

Tóth Gabi és Krausz Gábor augusztus elején döntöttek a válás mellett. A szakítás tényét Krausz jelentette be a közösségi oldalon, posztjában már utalt Papp Máté Bence jelenlétére is. „Kellemetlen fricskákat tartogat az élet" - írta. A szakításról sokáig egyik fél sem nyilatkozott, Gabi azonban múlt héten kamerák elé állt, a Tények Plusznak nyilatkozott a válás okáról.