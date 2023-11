Károly király születésnapja körül alakult ki egyet nem értés: állítólag meghívták Harryéket az ünnepségre, akik nem akarnak részt venni a bulin, de a királyi családból kivált pár azt állítja, nem is tudtak a partiról.

Harry herceg és Meghan Markle nem vették fel a kapcsolatot a Buckingham-palotával a Károly király 75. születésnapi ünnepségére való meghívásukkal kapcsolatban - állították a források.

III. Károly király jövő kedden, november 14-én ünnepli 75. születésnapját egy partival a Clarence House-ban a legközelebbi barátai és családtagjai körében. A The Sunday Times arról számolt be, hogy Harry herceg visszautasította a meghívást a születésnapi ünnepségre, és helyette Kaliforniában marad.

De Sussexék szóvivője a MailOnline-nak elmondta, hogy a párral eleve nem is vették fel a kapcsolatot az ünnepséggel kapcsolatban.

„Semmilyen kapcsolatfelvétel nem történt Őfelsége közelgő születésnapjára szóló meghívással kapcsolatban. Elkeserítő, hogy a Sunday Times félreérthetően közölte ezt a történetet" - mondták.

Egy a Sussexékhez közel álló forrás azt mondta, hogy nem csak, hogy nem hívták meg a párt, de a történetek megjelenéséig egyáltalán nem is tudtak semmilyen buliról. „Nem kaptak semmilyen meghívót, és nem tudtak semmilyen ünnepségről, amíg a történetek ki nem derültek" - mondta a forrás.

Hozzátették, hogy Harryéket általában bevonták a jelentős események tervébe, annak ellenére, hogy egyre nagyobb a szakadék köztük és a királyi család többi tagja között.

„Ebben az esetben nem így történt, és ez így van rendjén. Biztos vagyok benne, hogy a herceg megtalálja majd a módját, hogy magánúton elérje Őfelségét, hogy boldog születésnapot kívánjon, ahogy mindig is tette. A The Timesban megjelent cikket és az azt követő történeteket úgy állították be, hogy úgy tűnjön, mintha a herceg visszautasítaná az apját, pedig nem így van."

A Buckingham-palota szóvivője nem kívánt nyilatkozni, mondván, hogy a palota nem kommentál személyes családi ügyeket.