Bár a romantikus kapcsolatok idealizálásának idejét éljük, és kutatásokkal alátmasztott tény, hogy a harmonikus, tartós, évtizedes házasságban élők egészségesebbek és tovább élnek, azért összességében, más kutatásokra alapozva az is elmondható, hogy a legtöbb terápia párkapcsolati működési zavarok, illetve rossz kapcsolati minták, élmények, tapasztalok, valamint a párkapcsolat tartós hiánya miatt történik. Bezzeg egy igazi megbízható, támogató barát, egy plátói kapcsolat nemcsak lelkileg, de fizikailag is egészségesen tart! Mutatjuk hogyan és miért?

Pszichológiai kutatások azt sugallják, hogy a stabil, egészséges barátságok kulcsfontosságúak jóllétünk és a vágyott hosszú élet szempontjából. Egyes kutatások szerint, azok az emberek, akiknek barátaik és közeli bizalmasaik vannak, elégedettebbek az életükkel, és kisebb valószínűséggel szenvednek depressziótól. Arról nem is beszélve, hogy kisebb az esélye, hogy szívproblémákkal küzdjenek, és számos krónikus betegség is kevésbé jellemző azoknál az embereknél, akik barátokkal veszik körül magukat. Ezzel szemben, akinek kevés szociális kapcsolata van, vagy egyáltalán nincs társasága, annak nagyobb az esélye a betegségekre és a korai halálozásra is.

Az ember természeténél fogva társas lény, ám a fejlett országok modern életmódja nagymértékben csökkenti a társadalmi kapcsolatok mennyiségét és minőségét. Már nem „divat” a nagycsalád, a többgenerációs együttélés, viszont egyre gyakoribb, hogy a családtagok más-más városban, sőt országban élnek. A házasságkötés, tartós kapcsolat, gyermekvállalás is kitolódik vagy meg sem történik, egyre többen élnek egyedül, magányosan. Az emberek társadalmilag egyre inkább elszigetelődnek.

Hogyan változtatja meg a barátság a testet és az agyat?

A világ minden táján végeztek már pszichológiai kutatásokat a témában, s azok mindegyike — szám szerint 38 — azt mutatja, hogy a hosszú, egészséges és kielégítő élet egyik legmegbízhatóbb előrejelzője a szociális kapcsolatok meglétében rejlik. A felnőttkori barátságok, különösen a jó minőségűek, amelyek szociális támogatást és társaságot nyújtanak, jelentősen előrevetítik a jólétet, és védelmet nyújthatnak az olyan mentális egészségügyi problémákkal szemben, mint a depresszió és a szorongás, ráadásul ezek az előnyök az egész életen át fennmaradnak. A kutatások egyike azt is megállapította, hogy azok az emberek, akiknek nincsenek barátaik, vagy rossz minőségű, például felszínes, egyoldalú barátságokkal rendelkeznek, kétszer nagyobb valószínűséggel halnak meg idő előtt, ami napi 20 szál cigaretta elszívásánál is nagyobb kockázati tényező. Na, de miért?

Komoly stressz alatt, ha olyan baráttal beszélsz a problémáidról, aki valóban támogat, a vérnyomásod nem emelkedik meg annyira, mintha egy kevésbé empatikus ismerősöddel vitatnád meg életed nehéz kérdéseit. Sőt, ha egy nehéz fizikai feladat elvégzésekor veled van egy jóbarát, alacsonybb pulzus mellett is jobban teljesítesz, mint azok, akik egyedül álltak neki a munka elvégzésének, legyen az ténylegesen munkafeladat vagy egy edzés, verseny.

Tehát, a barátság, mint kapcsolat kutatása sok tudóst megmozgat, számos vizsgálat készült és készül arról, hogy vajon hol van a kutya elásva, miért számítanak ennyire a nem rokoni, nem szerelmi kapcsolataink. Egy ilyen vizsgálat alkalmával arra jutottak, hogy a barátok bizonyos tevékenységek közben nagyon hasonló aktivitást mutatnak a motivációért, jutalmazásért, iódentitásért és érzékszervi feldolgozásért felelős agyi régiókban. Példul fMRI-vizsgálatokkal igazolták, hogy egy közösségi hálózaton belül a közelebbi barátok agya videoklipnézés közben hasonló aktivitást mutat, mi több, egy másik, jelenleg még értékelés alatt álló tanulmány szerint az is előre megjósolható, hogy két egy egyetemre járó hallgató kizárólag idegi mintáik alapján idővel barátságot köt-e egyással. Még a kutatókat is meglepte, hogy a hasonlóságok az egész agyban jelen vannak, beleértve azokat a régiókat is, amelyek a koncentrációt, gondolkodásmódot szabályozzák.

Az érem másik oldala

Nemcsak barátságokról, hanem magányról, egyedüllétről is folynak kutatások az egészség mentén haladva. Egy közel 480 000 briten végzett longitudinális, azaz évtizedes követéses jellegű vizsgálat alapján készült tanulmány szerint a kapcsolatok nélkül élő embereknél magasabb a szívinfarktus, a szélütés és a korai halálozás kockázata. A vizsgálat alanyainak mindegyike romantikus, baráti és rokoni kapcsolatok nélkül éli az életét.

S hogy miért ez a nagy elszigetelődés? Nos, erről is készültek vizsgálatok. A korcsoportok közötti elszakadás az eredmények alapján 2012 után súlyosbodott, amikor az okostelefonok és a közösségi média gyakorlatilag mindenütt elterjedt. Egy középiskolás diákok körében végzett nemzetközi tanulmány megállapította, hogy 2012 és 2018 között 37 országból 36-ban nőtt a magányos iskolások, az iskolában barátok nélkül tengődő diákok száma. Tehát már a Covid-19 járvány előtt is mutatkozott egy negatív tendencia a szociális kapcsolatok növekvő hiányában, ám a pandémia erre még inkább ráerősített, és hiába állt vissza az élet a normál kerékvágásba, a statisztiákon ez nem javított.

A semminél a kevés is több

Ha baráti kapcsolataid egyelőre nincsenek, akkor sincs minden veszve. Heti egy beszélgetés a postással, az edzőtermi recepcióssal, az utca szinte idegen vagy idegen emberével is sokat tehet a testi-lelki egészségedért. És van egy remek hírünk: ha eddig nem barátkoztál, nem jártál társaságba, legyél bármilyen korú, változtathatsz ezen. A kutatások ugyanis azt is sugallják, hogy bármely életkorban kötött barátságok, sőt, még a minimális szociális interakciók is javíthatnak a korábbi életminőségeden, és ezzel az egészségeden is.