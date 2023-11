1. Előszoba

A lakásba lépve többnyire az előszobába jutunk. Ha van elég hely, itt tárolhatjuk a cipőket, kabátokat, táskákat és a téli kiegészítőket, sapkát, sálat, kesztyűt. A cipőknek megfelel egy 40 cm mély tároló, de ideális esetben a polcok magassága állítható, hiszen a szandáloknak 10 cm is elég, a magas sarkú cipőknek, csizmáknak, bakancsoknak viszont több hely kell. Minimum 90 cm szükséges, hogy gond nélkül le tudjuk venni a kabátot, vagyis ha nem fér el a 40-es cipősszekrény, válasszunk billenős tárolót, amiből már 17-20 cm mélységű is kapható.



Amennyiben széles az előszoba, szerezzünk be egy 60 cm mély szekrényt, ami elnyeli a kabátokat, az alsó részében pedig helyet kaphatnak kigördíthető cipőtárolók. A szabad fogas azért praktikus, mert arra akaszthatjuk az aktuálisan használt a kabátot és táskát. A fogasok alá befér egy 45 cm magas tároló a cipők, papucsok, táskák számára. A tetejére keressünk egy párnát, hogy kényelmesebb legyen a cipőhúzás. A vízszintes felület is jól jön, hogy letehessük a kulcsokat, kisebb táskákat, ez lehet egy polc vagy a szekrényben egy szabadon hagyott, esetleg megvilágított rész.

2. Fürdő

A fürdő tervezése előtt gondoljuk végig, milyen tevékenységhez mennyi hely szükséges. A kád minimum 160 x 70 cm nagyságú legyen, az ennél kisebb inkább már az ülőkád kategóriába tartozik. Az aszimmetrikus sarokkádakkal nyerhetünk egy kis teret. Fontos, hogy 55-60 cm-nél ne legyen magasabban a kád pereme, mert akkor nagyon nehézkes lesz belépni és kiszállni. A kád mellett kb. 60 cm-rel számoljunk a kilépéshez és a takarításhoz.



A zuhanyozáshoz minimum 80 x 80 cm alapterületű kabin szükséges, akkor lehet kisebb, ha negyedkörív vagy egyik sarkán 45 fokban lecsapott négyzet a tálca formája. Persze minél nagyobb a tusoló, annál jobb, hajmosásnál a 90-100 cm-es méret mondható kényelmesnek. A zuhanyfej magassága – amennyiben nem mennyezeti esőztető – jó esetben rúdon állítható. A rudat fent 200 cm körüli magasságba rögzítsük – erre már a csempék felrakásánál gondolni kell!

A mosdó mélysége legalább 42 cm legyen, különben nem tudunk kényelmesen kezet mosni. Ha két mosdó kerül egymás mellé, személyenként legalább 60 cm-rel számoljunk, azaz a két mosdó középtengelyének távolsága minimum 60 cm. Az ideális magasság 85-90 cm, vagyis ha szekrényt tervezünk alá, vegyük figyelembe a szaniter méreteit — írja a Lakáskultúra.

A mosógép a pult alá is befér, hiszen a készülék magassága 85 cm, és a fedőlap általában lepattintható, de ebben az eseten már nem választhatunk ráültethető mosdót, mert túl magasra kerülne.

A WC-nek, bidének egyaránt 80 x 110 cm a helyigénye, ülésmagasságuk pedig 42-45 cm, az ülőkével együtt.

3. Konyha

Talán itt érvényesek a legszigorúbb szabályok, hiszen igen lényeges, mi mekkora és hol helyezkedik el, akár egyenes, akár párhuzamos, U vagy L alakú a konyha. A tervezésnél mindig tartsuk szem előtt a munkafolyamatok sorrendjét, így nem kell majd felesleges lépéseket és mozdulatokat tenni a főzésnél.

Célszerű a tárolással kezdeni, a kamraelem és a hűtőszekrény után szükséges egy pultszakasz a kipakoláshoz és előkészítéshez, majd jöhet a mosogató, egy újabb munkafelület, végül a főzőlap, amit ideális esetben ismét munkalapszakasz követ, végül egy toronyelem zárja a sort, a sütővel és a mikrohullámú sütővel.

A konyhabútorok lába általában állítható, így a helyiséget legtöbbször használók testmagasságához igazodva alakíthatjuk a 85-95 cm közötti pultmagasságot. A munkalap fölött 55-60 cm-t kihagyva kezdődhetnek a felső szekrények, melyek mélysége ne legyen nagyobb mint 35 cm.

Az elszívónál 70-75 cm távolságot hagyjunk. Amennyiben csináltatjuk a berendezést, variálhatjuk a munkalap magasságát a funkciónak megfelelően. Például a főzőlap lehet 80-85 cm-es magasságban, a vágófelület 90 cm, a mosogató pedig 95-100 cm körül.

Minél több fiókunk van, annál könnyebb az edények tárolása. Nem kell letérdelni a hátsó darabok kiemeléséhez sem, mivel az alsó bútorsáv minden esetben minimum 60 cm-es a beépített gépek helyigénye miatt.

A sütőre csak ritkán kerül a pult alá, hiszen úgy kényelmetlen belenézni, és a kicsapódó forróság veszélyes lehet. A sütő alját érdemes 70 cm körüli magasságra emelni, így fölötte még elfér a mikró is, nem lesz túl magasan.

4. Étkező

Az étkezőasztal magassága 72-75 cm, a hozzá tartozó székek ülésmagassága pedig 42-45 cm. Ha bárszékeket szeretnénk a pult mellé, kétféle típus közül választhatunk. Ha a pult folytatja a konyha 90 cm-es magasságát, akkor a bárszék 65 cm-es, a 120 cm magas pulthoz pedig 85 cm körüli ülésmagasság illik. A bárpult alatt mindenképpen maradjon szabadon egy 35-40 cm-es terület, hogy kényelmesen elférjen az ember behajlított térde, lába, és minimum 80 cm távolság legyen az asztal és a mellette lévő fal vagy bútor között, hogy a széket kihúzva le lehessen ülni.

Az evéshez 75 cm széles hellyel számoljunk személyenként. Egy ember terítéke egy 60 cm átmérőjű félkörön helyezhető el, ennél szorosabban ülve már kényelmetlen enni. Ebből adódik, hogy legalább 80 cm-esnek kell lennie az asztal kisebbik oldalának, hiszen így marad középen egy minimum 20 cm-es sáv, ahová letehetjük a leveses tálat. Hat főnek tehát kb. 80 x 125 cm-es lapméret szükséges, körasztalnál két személynek 75 cm, négynek 90 cm, hat főnek 120 cm átmérőjű asztallapot válasszunk.

5. Hálószoba

A hálószoba fő eleme az ágy. A leggyakoribb megoldás, hogy az ágyfej a falhoz illeszkedik. Ez esetben lehetőség szerint egy belső falat válasszunk, ne a ház külső, télen hideg főfalát.

Jó, ha az ágyfej nem teljesen függőleges, hanem van egy kis dőlésszöge, így sok párna nélkül is kényelmesen tudunk félig ülve olvasni vagy tévét nézni. Egy személynek 80/90 x 200 cm-es, kettőnek 140/160 x 200 cm-es matrac az ideális, a 180/200 x 200 cm-es pedig már kifejezetten kényelmes. Vannak 70 cm körüli fekvőmagasságú, amerikai típusú ágyak, ezeket sokan azért kedvelik, mert könnyebb leszállni róluk ébredés után.

Ágyazás és közlekedés szempontjából praktikus, ha a franciaágy körbejárható. Már egy 45-50 cm-es közlekedő elég körben a keret mellett. Ha két szimpla ágy kerül egymás mellé párhuzamosan, például a gyerekszobában, 70-80 cm-es távolságot hagyjunk közöttük.

Az éjjeliszekrény kiválasztásakor érdemes figyelembe venni, hogy a keret és a matrac teljes magassága általában 40-45 cm, ezért az éjjeliszekrény ennél ne legyen sokkal magasabb, se alacsonyabb.

6. Gyerekszoba

Egy babaszoba időszakos bútora a pelenkázó. Ha komódszerű darabot veszünk, később egyszerűen leszerelhetjük a tetejét, és tovább tudjuk használni. A legtöbben úgy pelenkáznak, hogy a gyerek lába néz feléjük, de sokan kedvelik az oldalt fektetős pelenkázást is. Előbbihez 80 cm, utóbbihoz 50 cm-es felület szükséges. A pelenkázó magassága a szülő testméretéhez igazodjon (kb. 85-100 cm).

A bölcső méretű kiságyak után következik a rácsos ágyak időszaka. Ezek a darabok általában 60-70 cm szélesek és 120-140 cm hosszúak. Gyakran állítható magasságú a fekvőfelület, így amíg pici a baba, nem kell túl mélyre hajolni, ha pedig már áll, lejjebb tudjuk engedni.

Fontos, hogy a rácsok távolsága soha ne legyen nagyobb mint 12 cm, mert beszorulhat a gyerek feje, de mindenképpen érdemes rácsvédőt is használni.

A gyerek ágya ne kerüljön fűtőtest mellé, ablak alá, huzatba vagy télen hideg főfalhoz, vagyis érdemes a szoba berendezését az ágy elhelyezésével kezdeni. Praktikus, ha az íróasztal, szék állítható magasságú, mert akkor jó pár évig tudják használni őket.

7. Gardrób

A gardróbrendszerek mélysége a vállfára akasztott férfikabáthoz igazodik, amely 60 cm-es mélységet igényel. A cipőknek és az összehajtogatott ruhadaraboknak viszont elég 40-45 cm. Optimális esetben van egy mélyebb és egy sekélyebb szekrénysor. Az akasztós részt úgy érdemes felosztani, hogy legyen benne rövid akasztós, 95-105 cm magasságú korpusz az ingeknek, zakóknak, blúzoknak, illetve 150-160 cm-es a ruháknak, öltönyöknek, hosszú kabátoknak. Ha a belmagasság engedi, egészen magasra is kerülhet akasztórúd, ruhalifttel teljesen kihasználhatjuk a teret. Szükség van keskeny fiókokra az öveknek, fehérneműnek, illetve mélyebbekre a sapkáknak, sálaknak. A praktikus kigördíthető polcokra könnyebb pakolni. Az egyes polcok közti távolság maximum 40 cm legyen, különben az egymásra hajtogatott ruhák sora ledőlhet. Járható gardróbszoba kialakításakor minimum 90-100 cm-rel számoljunk, hogy lehajolva vagy guggolva hozzáférjünk az alsó polchoz, a fiókok kihúzásához pedig 120 cm szükséges.

8. Nappali

A nappali berendezéséhez nem kapcsolódnak szigorú szabályok. A kanapévásárlásnál mindenesetre érdemes szem előtt tartani, hogy a mélyebb típusokon kevésbé kényelmes ülni, ezek inkább fekvésre, relaxálásra valók. Ha a kanapé ülőfelületének mélysége 56 cm körüli, kényelmesen lehet rajta ülni, és idősebb emberek is könnyedén használhatják, viszont 75-80 cm-es ülésmélységű darabon már kellemesebb feküdni.

A kanapékat és foteleket úgy rendezzük el, hogy minden beszélgetőpartner rápillanthasson mindenkire, a jelenlévők ne üljenek egy sorban. Két kanapét elhelyezhetünk egymással szemben vagy párhuzamosan, illetve L alakban, utóbbit kiválthatja egy sarokkanapé is.

Központi helyre kerül a dohányzóasztal, de ügyeljünk arra, hogy megmaradjanak a közlekedési útvonalak az egyes ülőhelyek közt. A fotelek esetében 90 x 150 cm-es hellyel számoljunk, hogy félig nyújtott lábbal is kényelmesen tudjunk üldögélni. Fontos, hogy milyen messze van a kanapé vagy a fotel a tévétől.

Vegyük figyelembe a képernyő méretét, általában a képernyő átmérőjének háromszorosával számolunk, HD tévék esetében az átmérő kétszerese is elég, Full HD készülékeknél pedig még kisebb lehet a távolság. Egy 102 cm képátlójú tévé esetében, ha SD (576 sort képes a készülék megjeleníteni), akkor 315 cm-re, ha HD (720 sor), akkor 240 cm-re, ha Full HD (1080 sor), akkor 160 cm-re kellemes ülni tőle. A boltban érdemes tanácsot kérni egy szakembertől, aki azt is segít eldönteni, hogy az adott készüléket milyen magasra tegyük: elég egy 60 cm magas fiókos komódra állítani vagy inkább szereljük a falra.

9. Kamra, tároló, mosókonyha

A kamrát érdemes állítható magasságú polcokkal beépíteni. Egy- vagy kétoldali, U vagy L alakú elrendezésben, ahogy a méretek, falak engedik. Praktikus megoldás, ha az egyik oldalon 15-20 cm, a másik oldalon 30-40 cm mély polcok sorakoznak. Amennyiben elég nagy a tároló, hagyjunk egy üres részt a porszívó, létra, ruhaszárító, felmosószett, továbbá a vasalódeszka számára.

Ha megfelelő méretű mosókonyha van a lakásban, az elöltöltős mosógépet és a szárítógépet érdemes egy 50-60 cm magasságú tárolóbútorra helyezni, hiszen így nem kell térdre ereszkedni a ki- és bepakoláshoz. A ruhaszárító helyszükséglete nagyban függ az alakjától – szerencsére változatos a kínálat, álló és kinyitható fekvő változat egyaránt beszerezhető. A teregetéshez egy minimum 75-80 cm-es sávval kalkuláljunk. A vasalódeszkának a lábakkal együtt 140 x 50 cm a helyszükséglete, de hogy mellé lehessen állni, még egy 75-80 cm-es sávval számoljunk, így a teljes helyigény kb. 180 x 130 cm.

10. Tetőtér, beltéri lépcső

A lépcsők szélessége megközelítőleg 90 cm, a lépcsőfok lépési mélysége minimum 28-30 cm, emelkedése pedig 16-17 cm. A teljes értékű használati beltér mennyezete minimum 250 cm, a csökkent értékű használati téré pedig 220 cm magasan van. Tetőtéri helyiségek 190 cm-nél alacsonyabb, ferde mennyezetű, kiegészítő terei is remekül kihasználhatók mélyebb tárolók alkalmazásával, amit egyedileg érdemes gyártatni. 90-100 cm körüli térdfalakhoz már a kád és az ágy rövidebbik oldalát és íróasztalt is hozzá lehet tolni. Ha a fal 110-120 cm, odafér a WC. Ahol a ferde mennyezet 135 cm-től indul, oda a konyhabútor is befér, persze felső szekrények nélkül, és a főzőlapot ne erre az oldalra tegyük! 160-170 cm-nél kezdődő ferde sík alá már tusoló is kerülhet.