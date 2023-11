Az Ikrek napját félreértések nehezítik meg, a Kosok pedig fontos figyelmeztetést kapnak, amit meg is kell fogadniuk. Azért akad olyan csillagjegy is, akire pozitív dolgok várnak, a Bikák például „belefulladnak" a romantikába.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Csütörtökön egy fontos figyelmeztetés érkezhet hozzád valamilyen ügyben, ráadásul mindez olyan helyről, ahonnan nem is igazán számítasz erre. Vedd komolyan a jelzést és gondolkodj el, miért csak most és miért csak onnan kaptad meg.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Csütörtökön a vonzerőd olyan erős lehet, hogy még ismeretlen emberektől is kapod a bókokat, vagy bepróbálkoznak csak úgy. Ami pedig a romantikát illeti, nos, ott ma igazán tiéd lehet a pálya. Ha a partnereddel töltöd az időt, akkor egy nagyon kellemes és izgalmas estére számíthatsz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Csütörtökön egy szituációban úgy érzed, mintha a félreértések vígjátékának egy szereplője lennél, mivel nem igazán sikerül valakivel szót értened bizonyos ügyekben. Persze előfordulhat az is, hogy valójában ezek nem is igazi félreértések. Könnyen lehet ugyanis, hogy az illető nem is igazán akar megérteni.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Csütörtökön az önfegyelmed kissé erőtlenné válik, így könnyedén elterelődhet a gondolatod arról, ami igazán fontos. Nehezen kezdesz bele dolgokba és gyakran szakítod meg a munkád apró-cseprő indokokkal, hogy addig se kelljen a robottal foglalkoznod. Ez persze érthető, de mégiscsak jobb lenne, ha túlesnél a nemszeretem feladatokon!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Az őszinteség valóban nagyon fontos erényed, de azért maradj kíméletes és érzékeny is! Lehet, hogy néha talán túlságosan is szigorú szempontjaid riasztóan hatnak azokra, akik közel állnak hozzád és talán néha meg is bántódnak emiatt. Ma különösen figyelj a megfogalmazásra!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Vannak napok, amikor győz a fásultság, és nehéz motivációt szerezni – a mai nap számodra valószínűleg ilyen lesz. Kicsit talán lehangolt vagy, fáradt és talán sokkal sötétebben látsz dolgokat, mint máskor. Épp ezért kerüld ma a döntéseket!

