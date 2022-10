Segítő szakmájú: ezzel az összefoglaló névvel illetünk a jól képzett pszichológustól a gyorstalpalón papírt szerzett és/vagy önjelölt életmód-tanácsadóig mindenkit, aki arra tette fel az életét, esetleg abban látja a saját boldogulását, hogy másoknak osztja az életvezetési tanácsokat, vagy sokszor csak az észt.

Ezzel egyidejűleg válik egyre népszerűbbé az önsegítés is, amihez nem kell más, csak pár leírt szólam, vagy egy másfél perces TikTok videó. Ha a két igény találkozik, már meg is van a hasznavehetetlen tanácsok és túlturbózott önbizalom kombója, aminek az eredménye a legjobb esetben is az, hogy a tanácsadó pénzt keres, az önsegítő pedig egy helyben toporog.

A közösségi médiában a nem "segítő szakmájú" ismerősök is lelkesen és sokszor, ész nélkül osztják meg az ismert és ismeretlen "spirituális tanítók" kusza gondolatait, nap mint nap szembejönnek a látszólag motiválónak szánt, valójában csupán okoskodó közhelyek és féligazságok, ha lehet, kacsintós emotikonnal a végén, hogy a felsőbbrendűség érzése és a "tedd, ahova akarod" üzenete is átmenjen. Amúgy meg, "akinek nem inge...".

Az elsőnél az ember csak mosolyog, a másodiknál kínlódik (a posztoló helyett), a harmadiknál már minden hajszála az égnek áll és felteszi a kérdést: "Miért?" És ez még csak az ismeretségi kör.

Vannak, akik szakmaként űzik a motiválást, és bár akadnak közöttük valóban segítő emberek, a nagy számok törvénye és a motivációs trénerek számának folyamatos növekedése miatt akad bőven olyan is, akiről legfeljebb az jut az ember eszébe, hogy ő maga is tanácsadásra szorulna. Ugyanakkor lehet valakinek bármilyen lelkesítő a személyisége, pozitív a kisugárzása: ha használhatatlan klisékkel bombáz, ugyanazt az eredményt éri el, amit a tehetségtelenebb társa: az agyunkra megy.

Íme néhány a "nesze semmi, fogd meg jól" típusú szövegekből

Először is tisztázzuk, mitől lesz motiváló a motiválónak szánt szöveg. Leginkább talán attól, hogy nem a levegőbe beszél, nemcsak egy szólam, hanem megoldást is kínál. A következő mondatokra ez a legkevésbé sem jellemző.

Ha valamire nagyon vágysz, képzeld el, gondolj rá és bevonzod az életedbe

A félreértelmezett "vonzás törvénye". Akkor tehát semmi más dolgom nincs, csak képzelegni, álmodozni, aztán majd egyszer csak megjelenik előttem álmaim tárgya, állása, háza, szerelme és a többi? Kinek ne tetszene a gondolat? De ez a valóságban inkább úgy van, hogy képzeld el, gondold át alaposan, tervezd meg és kezdj el dolgozni érte. És ha a szerencse és/vagy a sors is melléd áll, akkor előbb-utóbb megteremtheted magadnak azt, amire vágysz. Fontos a pozitív gondolkodás, az önmagunkba vetett hitünk nélkül talán nem is sikerülhet elérni a céljainkat, de a gondolatoknak nem ilyen értelemben van teremtő erejük.

A sikeres emberek napja is 24 órából áll...

Nem mondod?! Ez ám a jótanács! Akkor a siker kulcsa a 24 órából álló nap? Mit akar ez egyáltalán jelenteni, minek a helyén van a három pont? Csak nem az időbeosztásnak, a jól megszervezett, szorgalmas munkának és a sikerhez vezető út többi feltételének kellene ott lennie? És mik ezek? Hogyan érhetjük el a sikert? Mert valóban, mindannyiunk napja 24 órából áll, aminek sokszor örülünk, ha a végére jutunk anélkül, hogy nagyobb kudarc ért volna, de az igazán sikeres emberek biztosan tudnak még a túlélésen kívül is pár dolgot, ami sokkal hasznosabb lenne az átlagos, sikerre vágyónak, mint hogy evidenciákat közlünk vele.

Miért dolgoznál másnak, ha lehetsz a saját főnököd is?!

Most azon túl, hogy nem mindenki alkalmas vezetőnek, a saját vállalkozás működtetéséhez szükség van olyan személyiségjegyekre (is), melyek nem mindenkiben vannak meg. miért is buzdítunk boldog-boldogtalant arra, hogy ne legyen mások alkalmazottja? Mi olyan borzalmas abban, hogy egy arra alkalmas személy vagy csoport működő cégében dolgozik az ember, lát el olyan feladatot, melyhez ért, és jó esetben nemcsak fizetést kap, de a szakmájában kisebb-nagyobb sikereket ér el? Arról nem beszélve, hogy persze, hogy jó egy saját vállalkozás, de még ha alkalmasak is vagyunk a működtetésére, a megteremtéséhez nem kevés pénzre és rengeteg munkára van szükség, hogy hatékony legyen és ne csak a saját cég örömét, hanem pénzt is hozzon a házhoz.

Éld az álmaidat!/ Kövesd az álmaidat!

Mindegy, hogy cifrázzuk, ugyanazt jelenti. Semmit. Mert álmodni bármit lehet. Őszintén, ki ne akarna világhírű színész, énekes lenni, vagy kutató, aki feltalálja a rák ellenszerét és ezzel milliókon segít? És menő táncosnak, bestseller-írónak lenni is vonzó lehet sokaknak, másoknak pedig a legnagyobb álma, hogy F1-es pilótaként vagy akár a csapatok mérnökeként dolgozhasson. És millióféle álma lehet még az embernek, melyet természetesen élhet, követhet, de előtte érdemes felmérni, hogy az adottságai is megvannak-e ezekhez az álmokhoz.

Hang nélkül nehéz énekelni, és ha a matematika érettségin épphogy csak átcsúsztunk, akkor kisebb az esély a sikeres F1-es mérnöki pályára, mintha lenne hozzá affinitásunk. Mérd fel, miben vagy jó, és aszerint tartsd meg vagy vesd el az álmaidat, és ha mindened megvan hozzá, hogy kövesd, akkor indulj el az úton, dolgozz érte sokat, és a tehetség és a befektetett munka meghozhatja a gyümölcsét, így, feltételes módban.

Célok nélkül nem érdemes élni, hogy egy olyan motivációsnak szánt gondolattal zárjak, melyben legalább van némi igazság. A célok lehetnek kicsik, nagyok, közeliek, távoliak, de amikor reggel felkelünk, többnyire van valamilyen tervünk, legalább az adott a napra. Ha célba érünk nap végére, oké, ha nem, az is oké. Valahogy így lehet a nagy célokkal is, hiszen van, amikor nincs az a tehetség, bolygóegyüttállás és befektett munka, ami eljuttatna a Holdra, de még a csillagok között sem landolunk.

Mert igenis előfordul, hogy a körümények - melyekre önjelölt motivációs trénerek szerint sosem szabad hivatkozni - nem teszik lehetővé az "űrutazást".