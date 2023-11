Egyszerű trükkel szüntethetjük meg a lüktető fejfájást: még az orvosok szerint is működhet ez a tipp.

Van egy egyszerű trükk, ami segíthet megszüntetni a lüktető fejfájást - és egy orvos is alátámasztotta a módszer hatékonyságát. Nincs is rosszabb annál, mint amikor hasogat a fejünk, és így próbáljuk elvégezni a feladatainkat. Ha a fájdalom nem akar elmúlni, az dühítő és bosszantó lehet, de szerencsére van egy trükk, amire sokan esküsznek, és ami fájdalomcsillapító nélkül enyhítheti a tüneteinket: az emberek forró vízbe áztatják a lábukat.

Egy TikTok-felhasználó is kipróbálta a módszert, miután értesült erről az interneten terjedő trükkről, és természetesen a kísérletet videóra is vette. Egész nap fejfájás gyötörte, kétségbeesésében pedig bármire hajlandó lett volna. Szerencséjére nem kellett őrültséghez folyamodnia, mindössze a lábát kellett forró vízbe mártania, és az eljárás nála is bevált.

Ez is érdekelhet: