1. Alvási apnoé

Nasima Shadbehr neurológus szerint a krónikus reggeli fejfájás gyakran migrénként jelentkezik. A fájdalomnak ez a típusa féloldalas, fényérzékenységgel és émelygéssel jár. Gyakori reggelente a tenziós fejfájás is, ami tulajdonképpen erős nyomásérzés a fejben, a leggyakrabban szorongásos vagy depressziós zavarok mellé társul.

Shadbehr a praxisában azonban többnyire azt tapasztalta, hogy azok, akik reggel fejfájással kelnek, alvási apnoéban szenvednek. Ezt erősíti meg Vernon Williams sportorvos és neurológus is, aki szerint az oxigénhiány megnövekedett nyomáshoz vezethet a fejben, ami fejfájást okoz.

Az alvási apnoé azt jelenti, hogy alvás alatt periodikusan hosszú, körülbelül 10 másodperces légzésszünetek alakulnak ki, óránkénti gyakorisággal. Mivel a betegek alvásfázisai ilyenkor felborulnak, ezért napközbeni kimerültség és állandó fáradtság kíséri az alvási apnoében szenvedőket, mely hosszú távon szív- és keringési zavarokat okozhat.

2. Fogcsikorgatás

Egy másik éjszakai szokás, amely reggel fejfájást okozhat, a fogcsikorgatás. Mi magunk ezt többnyire nem vesszük észre, a velünk egy helyiségben lévők figyelmeztethetnek rá. A fogcsikorgatás az állkapocs feszüléséhez vezet, amelynek egyik reggeli tünete a fejfájás, de járulhat hozzá, arc-, nyak- és vállfájdalom, fokozott fogromlás vagy a fogak letörése és gyakran panaszkodnak az érintettek fülfájásra is. A fogcsikorgatás, fogszorítás leggyakoribb kiváltó oka a stressz, illetve a helytelen fogérintkezések valamint bizonyos, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek is. Ez a gond azonban könnyen orvosolható egy összeharapást megakadályozó speciális sín segítségével, amelyet elsősorban éjszaka kell használni, hiszen a csikorgatás és csattogtatás általában az alvással és álmodással is összefüggésben van. Ez a sín természetesen a fogakat is védi, nem csak a fejfájást előzi meg.

3. Rossz alvásminőség

Dr. Shadbehr szerint az alvás minősége és a fejfájás között szerves kapcsolat van. A rossz alvásminőség fejfájást okozhat, a jobb alvásminőség pedig segíthet enyhíteni azt. A nem kielégítő alvásnak számos oka van, stressz, betegség és bizonyos életmódbeli szokások is állhatnak a hátterében. Ne együnk túlságosan zsíros, fűszeres ételeket lefekvés előtt, nem beszélve arról, hogy mindez sok folyadékot is kíván, viszont, ha sokat iszunk este, éjszaka valószínűleg ki kell mennünk a mosdóba, és ez megszakítja az alvásunkat. Szintén kerüljük alvás előtt a koffeint és az alkoholt is - javasolják az alvásszakértők.

Íme néhány tanács, hogy kipihenten ébredjünk · legfeljebb napi 20 percet szundítsunk nappal, és azt is inkább kora délután · alakítsunk ki esti rutint, legyen ez akár egy meleg fürdő, gyógytea kortyolgatása, vagy olvasás · legyen sötét, hűvös és csendes a hálószobánk · kényelmes matracot és párnát válasszunk · lefekvés előtt egy órával már ne nézzünk képernyőt, se tévét, se mobilt, se számítógépet · igyekezzünk nagyjából minden nap azonos időben lefeküdni és felkelni

4. Túl sok fájdalomcsillapító használata

Dr. Shadbehr szerint a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók túl gyakori vagy túl hosszú távú szedése úgynevezett túlzott gyógyszerhasználattal járó fejfájást okozhat. Az orvos azt javasolja, hogy ennek elkerülése érdekében ezeket a fájdalomcsillapítókat legfeljebb havonta tíz napig vagy hetente néhányszor használjuk. Ezek a fájdalomcsillapítók ugyan nagyon hatékonyak, de néhányuk függőséget okoz, ha túl sokáig szedik. A fájdalomcsillapító gyógyszerek csak blokkolják az agyba küldött idegi üzeneteket – nem kezelik a kiváltó okot, ami bármi lehet a kiszáradástól a súlyosabb fizikai sérülésig vagy állapotig, így ha már nem tudunk meglenni nélkülük, mindenképp kérjünk orvosi segítséget.

5. Ételérzékenység

A Journal of Headache and Pain folyóiratban megjelent tanulmány szerint az ételallergiák és -érzékenységek migrént válthatnak ki. A Nutrientsben pedig arról írnak, hogy egy 2020-as felmérés megállapította, hogy a feldolgozott élelmiszerek, a feldolgozott hús, a vörösbor és az érlelt sajt mind fejfájást okozhatnak.

6. Szorongás vagy depresszió

A szorongás vagy a depresszió is hajlamosíthat a fejfájásra, de ez oda-vissza igaz. Dr. Shadbehr szerint a migrénben szenvedők nagyobb valószínűséggel szenvednek depressziótól vagy szorongástól.

Természetesen mindannyian szorongunk olykor bizonyos dolgok miatt – állásinterjú, párkapcsolati problémák – ami sok esetben krónikus stresszt okozhat, a tartós stressz viszont könnyen kimeríti a szervezetet, amivel foglalkoznunk kell, különben társadalmi elszigetelődéshez, depresszióhoz és hosszabb távon egészségkárosodáshoz is vezethet. A pszichológus segíthet a stressz és a szorongás okát megtalálni, valamint megfelelő módszereket javasolhat azok leküzdésére.

7. Agydaganat

Az agydaganatból származó fejfájást a tumor miatti belső nyomás okozza, ám ez a legritkább oka a reggeli fejfájásnak. Ráadásul ez esetben nem csupán ez az eyetlen tünet, amit az érintett tapasztal, hanem gyakran járul hozzá rosszullét, látásprobléma, szédülés stb. A Cancer Research UK mindenesetre azt javasolja, hogy ha hosszú ideig gyakran fáj a fejünk, vizsgáltassuk ki magunkat - írja a The Sun.