2018-ban az izraeli kutatók 210 egyetemi hallgató bevonásával készítettek felmérést az álmokkal kapcsolatban. A résztvevők kérdőíveket töltöttek ki, amelynek keretén belül nem csupán az álmaikat, de a szorongási szintjüket és az alvásminőségüket is vizsgálták.

Színtiszta fizika, ha azt álmodjuk, hogy kihullanak a fogaink

A kutatók arra is keresték a választ, hogy vannak-e, akik csikorgatják a fogukat alvás közben, vagy ébredéskor feszültséget, érzékenységet tapasztalnak a fogaikban, az ínyükben vagy az állkapcsukban. A tanulmány szerzői arra jutottak, hogy a fogakkal kapcsolatos álmok tipikusan a szorongás megnyilvánulásaként fordulnak elő, és/vagy arról van szó, hogy alvás közben a fogakat valóban irritáció éri, tehát fizikai dolgok manifesztációi. Összefoglalva: a kihulló fogakkal kapcsolatos álom teljesen független lehet az aggodalmaktól, a szorongástól, és nem tükröz mást, mint egy tényleges testi érzést – idézi a 2018-as tanulmány a Frontiers in Psychology folyóirat nyomán az Iflscience.

A fogak kihullása az egyik leggyakoribb egyetemes álomtéma – írták a kutatók, majd kifejtették, hogy az emberek körülbelül 40 százaléka tapasztal legalább életében egyszer olyan álmot, amely során elveszíti a fogait.

Megdőlt a „folytonossági hipotézis"

Ezzel párhuzamosan arra jutottak, hogy ez az álom biztosan nem felel meg az úgynevezett „folytonossági hipotézisnek", amely szerint az álmainknak valamilyen módon tükrözniük kell az ébren szerzett tapasztalatainkat, ugyanis viszonylag ritka, hogy valójában egymás után kihullanak a fogaink.

Minden korban más a magyarázat A ókori görög álomfejtő, Artemidorus az álomban előforduló fogak elvesztését a pénzügyi adósságok kifizetésével hozta összefüggésbe. Később a Talmud egy családtag közelgő halálának próféciájaként határozta meg az álmot. Sigmund Freud pszichoanalitikus az ilyen álmokat olyan szexuális témákkal kapcsolta össze, mint a maszturbáció és a kasztrálás. Jung szerint az álomban kieső fogak azt jelzik, hogy készen állsz az újjászületésre, a megújulásra, de a maguktól kihulló fogak esetén érdemes azt is felülvizsgálnod, hogy mondtál-e valakinek a közelmúltban bántó dolgokat.

Bár a fogak elveszítéséről szóló álomnak úgy tűnik, sikerült tudományos magyarázatot találi, a kutatók úgy gondolják, hogy álmaink – főleg a visszatérők – nem csak úgy megtörténnek velünk, hanem valamiképpen a személyiségünk részeinek is tekinthetők.

Van, aki emlékszik, van, aki nem...

Ha álmokról van szó, azt is meg kell említeni, hogy miért van az, hogy valaki részletesen emlékszik az álmaira, mások csak néhány villanás erejéig tudják azokat felidézni, sokan pedig úgy gondolják, egyáltalán nem álmodnak. Nos, ennek is megvan a magyarázata. Azok, akik többnyire emlékeznek az álmaikra, az éjszaka folyamán gyakran élnek át mikroébredéseket. Ilyenkor aktiválódik az emlékeltároló folyamat az agyban, így nagyobb eséllyel tudjuk reggel felidézni az álmainkat. Egyes kutatások szerint a nők sokkal jobban emlékeznek az álmaikra, mint a férfiak, de az emlékezőképesség függhet a szervezet noradrenalin szintjétől is: a magas hormonszint lehetővé teszi, hogy a rövid távú memóriából az álmok átíródjanak a hosszú távúba.

A rémálmok jobban bevésődnek

A pszichológusok szerint nagyon sok szorongással küzdő páciens számol be rémálmokról: a leggyakoribbakról ebben a cikkünkben olvashatsz. Emellett az is megfogyelhető, hogy a rémálmokra jobban emlékszünk, mint a kellemesebbekre. A tudósok ezt azzal magyarázzák, hogy ilyenkor megemelkedik a noradrenalin hormon szintje, ami megemeli a pulzust, növeli az izomtónust és tulajdonképpen féléber állapotba kerülünk.

A rémálmokat lehet kontrollálni

A pszichológusok szerint a legszörnyűbb rémálmainkat is tudjuk befolyásolni. Igaz, ez nem könnyű, és sok gyakorlást igényel. A szakemberek azt javasolják, hogy idézzünk fel egy gyakran visszatérő rémálmunkat és gondoljuk végig úgy, hogy a negatív részeket valami kellemessel helyettesítjük.Ezt érdemes gyakran megismételni, ugyanis a terapeuták szerint ez, valamit a tudatosság a siker kulcsa.

Tudatos álmodás

Hasonló célt szolgál a tudatos álmodás is, amelyről több tanulmány és könyv is megjelent az utóbbi néhány évtizedben. A lényege röviden az, hogy koncentráljunk arra elalvás előtt, hogy álmunkban ismerjük fel, hogy álmodunk. Nem biztos, hogy a rémálmok esetében ez azonnal működni fog, de ahogy egyre jobbá válik a technikánk, nagy valószínűséggel beválik. Ha például egy rémálom során közelít hozzánk egy szörny vagy üldöznek bennünket, esetleg zuhanunk vagy megtámadnak, nem ijedünk meg, mert rájövünk, hogy ez nem a valóság.