Köztudott, hogy Katalin hercegné és Meghan Markle igazán soha nem ápolt jó viszonyt egymással, bármennyire is próbálkoztak, nem sikerült megtalálniuk a közös hangot. A végére már olyan nehezen bírták egymást elviselni, hogy egy-egy vita után már testi jelei is voltak a kettejük között lévő feszültségnek.

Korábban is érezhető volt, hogy a két hercegné nem igazán jön ki egymással, mindenki számára világosság azonban akkor vált ez, mikor Harry herceg tavaly kiadta a Spare című memoárját, amelyben felesége és sógornője kapcsolatáról is kitálalt.

Több esetről is írt, többek között arról is, amikor a két nő Harry-ék esküvője előtt veszekedett a koszorúslányruhák miatt, amiután Meghan sírva is fakadt, Katalin pedig "grimaszolt", amikor a hercegnő kölcsönvette a szájfényét.

Rövid időn belül egyre nagyobb lett a feszültség a hercegnők között, ami miatt úgy döntöttek, hogy négyen leülnek és megbeszélik a dolgokat. A találkozó azonban nem hozta meg a várva várt békülést, Harry leírta, hogy a beszélgetés során Katalin olyan erősen markolta a bőrszék széleit, hogy az ujjai teljesen elfehéredtek - írja a Mirror.