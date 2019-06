Sportoljatok együtt! Hozd össze a családot egy közös edzésre

Szülőként fontos a példamutatás, hiszen a gyerekeknek nemcsak az ragad meg, amit mondunk nekik, hanem az is, illetve főleg azok a dolgok, amiket ellesnek tőlünk. Ha szeretsz sportolni akkor azért, ha nem szeretsz sportolni, akkor pedig éppen azért állj most neki, és vond be az egész családot is, hogy az egészség mindannyiótok számára életmóddá váljon.

Ha eddig inkább mozgásszegény életet éltél, ideje végre belevágni egy egészségesebb életmódba. A rendszeres sport nemcsak aktívabbá, erősebbé, kiegyensúlyozottabbá, magabiztosabbá tesz, számtalan előnye van az egészségünkre is, összességében éveket nyerhetünk azzal, ha rendszeressé tesszük a sportot az életünkben.

Minden szülő a legjobbat szeretné a gyermekének, így a lehető legkézenfekvőbb dolog, ha a mozgás élvezetes és pozitív szegmenseire már pici korában rávezetjük őt is. Ilyenek lehetnek a közös kirándulások, a közös biciklizések, de akár egy 10-15 perces edzést is végigcsinálhattok együtt. Ehhez hoztunk most egy videót, próbáljátok ki!