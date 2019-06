Gönczi Gábor a kamerák előtt árulta el, hogyan adott le 10 kilót.

Gönczi Gábor két hónap alatt 10-nél több kilót adott le. A TV2 Mokkájában most Cseke Katinkával együtt vendégeskedett és elárulta, hogyan is érte el ezt az eredményt. Elmondta azt is, fogyása arra inspirálta, hogy életmódot is váltson.

„Gyógynövénykeverék vette el az étvágyunkat. Az volt a lényeg, hogy ne legyünk annyira éhesek, mint amennyire korábban. Nem azt mondom, hogy mindent lehet enni, tehát két tábla csoki között egy kapszula az biztos, hogy nem fog hatni. De az is biztos, hogy nálam egy hét után jött az az áldásos érzés, hogy félrelöktem a tányér felén az adagot... Nálam nagyon gyorsan jöttek az eredmények, két hónap alatt fogytam 10 kilót. És amikor az első 4-5 lement, az barmira elkezdett tetszeni, hogy úristen, ez működik, nem vagyok éhes, és ezt lehetne kicsit gyorsítani és sokkal tudatosabban csinálni. Egy hónap után lecseréltem az étendet is. Elhagytam a szénhidrátokat, kicseréltem egészséges dolgokra."