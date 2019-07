Az edzőteremben ott vár a klíma, nem mellékesen pedig a szuper gépek, amelyek helyes használatával könnyedén formálhatod a testedet. De valljuk be őszintén, kinek van kedve a hőségben utazgatni, sporttáskát cipelni? Nos, a formás popsi és comb otthoni edzéssel is elérhető. Mutatjuk, hogyan!

Guggolás

Tudom, hogy már rengeteg helyen olvastál róla és a könyöködön jön ki, de hidd el, ennek a gyakorlatnak a helyes kivitelezésével csodás alsótestre tehetsz szert. Számtalan variánsa létezik – felugró, mély, széles, szűk... stb. –, amelyek mind-mind más területekre hatnak, már ami a feneket és a combokat érinti. Azt azonban jó tudnod, hogy látványos fejlődést saját testsúlyos guggolással nem fogsz tudni elérni. Nem kell azonban feltétlenül otthoni súlyzókészletet venned, pár vastag könyv, némi kilós liszt is megteszi. Sőt, ha kisgyermekes anyuka vagy, a gyermekedet is a válladra, kezedbe veheted. Ám mielőtt plusz kilókkal kezdenél neki az edzésnek, gyakorold be a helyes kivitelezést: a térd sose menjen a lábfej elé, a derék maradjon egyenes, próbálj minél mélyebbre guggolni és mindig ügyelj a fokozatosságra!

Kombináld a különböző guggolásgyakorlatokat és végezz belőlük annyit, amennyit csak szabályosan bírsz.

Fekvőtámasz térdhúzással

Vegyél fel fekvőtámasz pozíciót, majd a karok hajlításakor húzd a jobb térdedet a jobb könyöködhöz. Térj vissza a kiindulási helyzetbe, majd ismételd meg az ellentétes lábaddal is. Könnyített, kezdő verzióban a karok maradnak alapállapotban – tehát nem végzel fekvőtámaszt –, a lábak azonban ugyanúgy közelítenek az azonos oldali könyökök felé. Mindkét lábbal végezz 10-10 ismétlést, 3 körben.

Ezzel a gyakorlattal a tested szinte minden pontját megdolgoztatod, így igen hatékony.

Egylábas híd

Feküdj a hátadra, hajlítsd be a térdeidet, a lábadat helyezd a földre vállszélességben. Emeld meg a csípődet, majd nyújtsd a mennyezet felé az egyik lábadat. Próbáld minél feljebb tolni a comb- és farizmodból. A hatékonyabb edzés érdekében viselj lábsúlyt. Mindkét lábbal végezz 10-10 ismétlést, 3-4 körben.

Jó edzést kívánunk!