Az operett- és musicaldarabokban is főszerepeket játszó színésznő, Siménfalvy Ágota rajong a gasztronómiáért, nemcsak a főzést, de az ízeket is élvezi. Mégis úgy döntött, megálljt parancsol magának az étkezésben.

Tele a naptára elfoglaltságokkal Siménfalvy Ágotának, aki nyáron a Csárdáskirálynőben, ősszel pedig a Szépség és a szörnyeteg zenés változatában lép színpadra. „Nagyon sűrű a nyár és már készülünk az őszre is, próbálunk gőzerővel. Emellett a családommal is szeretnék minél több időt tölteni, olyan nyaralási-kikapcsolódási lehetőségeket keresünk, amiket az ötéves gyerkőcünk is élvez” – mondta a Kalandozóban a színésznő, aki elfoglaltságai mellett is igyekszik mindent megadni a családjának.

„Az utóbbi években leginkább akörül forgott minden, hogy a kisfiamra főzzek, neki megfelelő ételeket készítsek. Így leginkább a levesekben, főzelékekben jeleskedtem. A párom nagyon jól főz, az egész család kedveli az olasz konyhát, az olasz ízeket” – árulta el a színésznő, akinek gyakran nemet kell mondania a finom falatokra. „Nem tehetem meg, hogy koplaljak vagy bármilyen diétát tartsak, a munkámmal nem tudnám összeegyeztetni és a családi étkezésekből is kimaradnék. Egy dologra azonban nagyon figyelek az étkezéseknél, az időbeosztásra. Este 7-kor felmegyünk a színpadra, 10-kor lejövünk, elképesztően jólesne bevacsorázni ezután 11-kor. Rengeteg energiát beleteszünk a munkába a színpadon, mindennél jobban esne egy nagy vacsora utána, de ezt nem tehetem meg a szervezetemmel” – mondta Siménfalvy Ágota.