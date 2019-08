Ahogy arról mi is beszámoltunk, az ultramaratonista Lubics Szilvi az elmúlt évben az Ultra Gobi 400 elnevezésű versenyre edzett, ami éppen ma, augusztus 9-én rajtolt volna. A világ egyik legkeményebb futóversenyéről az utolsó pillanatban tiltották ki a külföldi indulókat. Szilvit megdöbbentette a váratlan hír, de aztán hamar újragondolta a lehetőségeket, hiszen ahogy ő fogalmaz: "Erős vagyok, de ahhoz nem vagyok elég erős, hogy feladjam!"

Az Ultra Gobi 400 a sivatagi versenyek csúcsa. A táv 400 kilométer, a terep sokszínű és extrém, útvonaljelölés ráadásul nincs, saját navigációval kell haladni. Az időjárási körülmények rendkívül változatosak, mínusz fokokra és hóviharokra is lehet számítani. Mindezek mellett Szilvi korábban úgy nyilatkozott, hogy számára a magány és a napi egy-két óra alvás lesz a legnagyobb kihívás.

Szilvi a múlt héten pénteken utazott volna ki a versenyre, csütörtökön azonban jött a hír, hogy a katonaság lezárta a területet a külföldiek előtt. "Ma hajnalban sokkoló e-mailt kaptam az Ultra Gobi szervezőitől: nem mehetnek külföldi futók a versenyre, a katonaság lezárta a verseny területét a külföldiek előtt. Az indoklás szerint a katonai és az állambiztonsági szervek szerint a verseny területén tartózkodó külföldiek veszélyeztetik a nemzetbiztonságot. A döntés visszavonhatatlan" - írta Facebook-oldalán Szilvi, akit sokkolt a hír. "Nem törtem össze, nem sírtam, csak ürességet éreztem. Ez a verseny egy régi álmom volt, és úgy éreztem, hogy egy pótolhatatlan dolgot vettek el tőlem" - mondja az ultrafutó, aki ennek ellenére azonnal elhatározta, hogy nem pakolja ki a bőröndjét.

Szilvi ekkor talált rá a Bigfoot 200 elnevezésű versenyre, aminek ugyan július 25-én lezárták a jelentkezését, ő azonban mégis írt a szervezőknek egy e-mailt a történetével. Vasárnap hajnalban megjött a pozitív hangvételű válasz, innentől egy nap alatt szerveztek le mindent Szilviék, ami máskor hónapokba telik. "Vasárnap reggel a fiammal lefutottam egy félmaratont, utána megfőztem az ebédet, és este 11-kor már minden kész megvolt: a repjegy, a szállás, a nevezés. Döbbenetes hajtás volt, de sikerült" - mesélte Szilvi a CHERRISK-nek.

Jótékonysági futás Lubics Szilvia és a CHERRISK az Ultra Gobihoz kapcsolódóan jótékonysági akciót is indított, amellyel a Bátor Tábort kívánták támogatni. Az új versennyel a jótékonysági akció a kínai hatóság döntésétől függetlenül tovább folytatódik. A Bátor Tábort így továbbra is lehet támogatni a CherryGO nevű applikáción keresztül. Sőt Lubics és szponzora úgy döntöttek, hogy egy közösségi futást is rendeznek a Margitszigeten augusztus 14-én 18:00-tól, Margit 200 néven, így hívva fel a figyelmet a jótékonysági akcióra.

Szilvi ugyan jó formában van, a két versenyt saját bevallása szerint is nehéz összehasonlítani: "Az Ultra Gobi 400 kilométer, 3 ezer méter szintkülönbséggel. A Bigfoot 200 ezzel szemben csak 330 kilométer, de közel 13 ezer méter szintkülönbség van benne. Ez már magában nagyon durva különbség, különösen, hogy nem erre edzettem. A terep is teljesen más: ez a verseny nem a sivatagon, hanem a Cascade-hegységen vág át, erdőkkel, folyókkal, kötéllel kapaszkodós sziklamászással. Az Ultra Gobin csak a kézi GPS-em mutatta volna az utat, itt van kijelölt útvonal. Nehéz párhuzamot vonni" - mondja az ultrafutó, akinek innen is nagyon drukkolunk!