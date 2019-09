A súlyprobléma manapság már nemcsak az embereket érinti, hanem házi kedvenceinket is. Egy nemrégiben készült felmérés szerint a kutyák nagyjából 54, míg a macskák 58 százaléka túlsúlyos, ami eléggé sokkoló szám. Jó példá minderre az egykor közel 80 kilós golden retriver, akit gazdái egyszerűen túletettek.

Az elkényelmesedő világunkban nemcsak az emberek, sajnálatos módon az állatok is leszoknak a mozgásról. Hiszen egy lusta gazdi mellett, aki nem tudja rávenni magát, hogy sétálni vigye házi kedvencét, inkább csak elterül a tévé előtt, és eszik valamit, a háziállat is ellustul. A mozgásszegény életmód mellett az is az állatok elhízásához vezet, ha falatkákkal akarjuk kifejezni a szeretetünket. Ha ezt csináljuk, valójában rosszul szeretjük kis kedvencünket.

Talán nem is annyira meglepő, hogy az állatoknál is hasonló betegségeket okoz az elhízás, mint az embereknél, illetve az élettartamot az állatok esetében is csökkenti a túlsúlyos állapot. Elhízott házi kedvenceknél is gyakori az ízületi betegség, a kettes típusú diabétesz, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a légzőszervrendszeri problémák és a vesebetegségek.

Súlyos elhízással küzdött a Kai nevű golden retriver is, akit 2018 márciusában mért meg egy állatorvos, és megállapította, hogy 78 kiló. Nagyjából 45 kilóval volt több, mint egy megfelelő súlyú golden retriver, azaz több mint a rendes súlya kétszeresét szedte magára. Miután korábbi gazdái túletették, még le is mondtak róla. Az állatorvos viszont nem, és kihívta a helyi állatmentő csoportot.

"Szeretem azt gondolni, hogy az emberek alapvetően jó szándékúak, csak néha nem látját át, hogy káros, amit tesznek" - mesélte az állatmentő, Pam Heggie, aki azt is elmesélte, hogy amikor hazavitte a kutyust, 20 percbe telt neki elvánszorogni a kaputól a lécsőkön át a ház bejáratáig. Pam fokozatosan hozzászoktatta Kai-t a rendszeres mozgáshoz. Naponta háromszor, és egyre hosszabb sétákra mentek, közben pedig beiktattak egy vízi terápiát is, hogy az állat lába komolyabb terhelés és sérülés nélkül tudjon újra megerősödni. Mindemellett természetesen Kai étrendjén, és a mennyiségeken is változtattak.

Egy évvel azután, hogy az állatmentőhöz került Kai, 45 kilóval lett könnyebb, újra mozgékony, és nagyon jó a közérzete. Egy igazi, boldog kutya lett, akit úgy szeretnek, ahogy szüksége van rá. Pam szerint az emberek is sokat tanulhatnak tőle. "Számára sem lehetett könnyű az életmódváltás, ahogy az emberek számára sem az. De Kai nem aggódik a tegnap miatt, nem aggódik a holnap miatt, a jelenben él, és arra összpontosít, amit éppen meg kell tenni" - mondja az új gazdija.