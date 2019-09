A várandósság egy nő életének legszebb időszaka, talán még akkor is, ha rosszullétek tarkítják, és az utolsó hónapban már a cipőfűző bekötéséhez is segítség kell. Egyébként rendkívül változó lehet, hogy milyen nehézségek, kényelmetlenségek merülnek fel a babavárás során, de vannak általános dolgok is, mint például a striák kialakulása.

A várandósság során rendkívül sok változás zajlik egy nő testében. Átalakul a hormonháztartás, elmozdulnak a belső szervek addigi helyükről, hiszen a baba helyet követel magának, amivel persze a bőrünk is jócskán megnyúlik. Habár a külsőt érintő kényelmetlenségek között valószínűleg a hízás az első számú, azt megfelelő étrenddel és mozgással a legtöbb esetben nagyon jól kordában lehet tartani. Sokak számára gondot okoz a fokozott faggyútermelődés is, ez esetben érdemes problémás bőrre való, de mindenképpen vegyszermentes, natúr kozmetikumokat használni.

Utóbbit ajánljuk akkor is, ha a striák megelőzése a célod. Részben genetika függő is, hogy mennyire vagy hajlamos rá, de az biztos, hogy ilyen mértékű igénybevételbél elkerülhetetlen a striák kialakulása, hacsak nem ápolod a bőrödet már az elejétől. Ha a striák miatt elsőre nem is jutna eszedbe az extra kényeztetés, a húzódó, sokszor viszkető bőr miatt már biztosan. A hazai natúrkozmetikumok piacáról mutatjuk be a három kedvenc termékünket, ami kiváló striák megelőzésére, de még akár narancsbőrre is bevetheted.

Eszterkrém: Perfect Belly Balm (50 ml, 2690 Ft)

Lágyan olvadó, tápláló balzsam, hogy bírja a bőröd az iramot a pici növekedésével. Összetevői, az olíva olaj, a hidegen sajtolt napraforgó olaj, a shea vaj, a kakaóvaj, a madámiadió olaj, az avokádó olaj, a vadrózsa olaj, a méhviasz, az E-vitamin mind a hidratáltságot, a bőr táplálását, rugalmasságának megőrzését segítik. Narancsbőrre, és a hízási-fogyási csíkokra is nagyon jó hatással van.

BölcsŐ: Melengető pocakbalzsam (50 ml, 2990 Ft)

A BölcsŐ bőrápoló balzsamjának összetevői mint például az édesmandula-, szőlőmag- és jojobaolaj, hatékonyan táplálják a bőr mélyebb rétegeit, vadrózsa-, búzacsíraolaj és E-vitamin tartalma pedig megőrzi a kismamák bőrének rugalmasságát, ezzel védve őket a striák és terhességi csíkok kialakulásától. Használhatod más területeken is, mint a mell, fenék, és comb.

Dora Natura: Tahiti liliom aromaterápiás natúr testvaj (200 ml, 2990 Ft)

Természetes összetevőkből készült, gazdagon tápláló shea vaj alapú testvaj, amely édesmandula-olajjal, kókuszvajjal, és növényi gilcerinnel egészül ki, továbbá hársfavirág-vizet és varázsmogyorót is tartalmaz. Használata nem csak kismamáknak, de nekik különösen ajánlott, hiszen megszünteti a húzódó, viszkető érzést a bőrön és segít megelőzni a striák kialakulását. Az sem utolsó szempont, hogy pozitív energiákkal tölt fel, stresszoldó, hangulatjavító aromaterápiás hatású.