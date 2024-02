Minden, amit a középső gyerek szindrómáról tudni érdemes

Több módon is jelentkezhetnek a középső csemete "elhanyagolásának" következményei. Az első eset a legoptimálisabb a szülő számára. Ilyenkor a középső gyerek látszólag elfogadja a helyzetet, az adott szituációkban csendesen háttérbe vonul, nem hívja fel magára a figyelmet, és nem is áll titokban bosszút a többieken. A magára erőltetett csendben azért fáj neki a középső hely, és ha szavakkal nem is jelez, a szervezet azért előbb-utóbb üzen: pszichoszomatikus tünetek egész sorát produkálhatja a középső gyerek, amelyek egyszerű oka nem más, mint születési sorrendből fakadó létezése, a családban elfoglalt helye a szülői szeretet peremvidékén.

Aki három vagy annál több gyermeket nevel, biztosan találkozott már ezzel a jelenséggel

Egy másik variáció a szindrómára, amikor a gyereknek esze ágában sincs belenyugodni a helyzetbe és ki szeretné követelni az őt - egyébként jogosan megillető - figyelmet. Ebben az esetben vagy hihetetlen szorgalommal és tudatossággal értékeket tesz le a család asztalára, eszeveszett módon tanul és teljesít, esetleg sportokba menekül, és ott szerez dicsőséget, vagy éppen ellenkezőleg, örökké rosszul teljesít, mindig baj van vele, mert ha más módon nem, hát a bajokon keresztül szeretné magára irányítani a szülők tekintetét. Ezt a - számára egyébként ezer sebet okozó és nagyon méltatlan, fájdalmas játszmát - éveken át, tulajdonképpen egész gyerekkorában képes végigvinni. Még akkor is, ha azt látja, ettől senki sem boldog, és ő maga is szenved a konfliktusok és szülei és a környezet lesújtó véleménye miatt, képtelen más módszerhez nyúlni, pedig nem akar ő semmi mást, csak azt, hogy a szülei szeressék.