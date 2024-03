Christy Turlington és 20 éves lánya, Grace Burns: olyanok, mint két tojás

A Classic for Generations kampány arcaként állt kamerák elé a Christy Turlington és lánya. A kollekció, amit bemutatnak a játékosság és a generációk összehangja jegyében készült el. Külön figyelemreméltó, hogy az anya-lánya fotózás a harmónia megteremtése mellett teret enged az egyéni stílusnak is, egyik képükön Turlington kifinomult, mégis kacér, bordázott testhezálló ruhát, míg Burns farmerruhát és felemás zoknit visel - előbbbit a People cikkében nézheted meg, utóbbit a 20 éves lány is közétette hivatalos Instagram-oldalán.