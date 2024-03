Egyszerű módszerrel veheted rá a gyereket a nehéz feladatokra: így motiváld

Készítsük el együtt!

A gyerekek számára fontos a szülővel együtt töltött minőségi idő. Kiváló közös élmény lehet, ha mi magunk készítjük el a jutalomtáblát. Ehhez használhatunk kartonpapírt vagy mágnestáblát, amit különböző területekre osztunk. Írjuk fel a kitűzött célokat és hagyjunk elég helyet mellettük arra, hogy a kapott piros pontok vagy matricák elférjenek!

Miért hasznos mindez?

A dicséretet jutalom segítségével kézzelfoghatóbbá tehetjük és boldogságot okozhatunk vele a gyerekek számára. Az ebből fakadó sikerélmény által az általunk elvárt viselkedésre sarkalljuk őket. Alkalmazásával nagyobb önállóságra buzdíthatjuk a kicsiket és segíthetünk nekik leküzdeni egy kényelmetlen szokást.

Miként működik?

A táblán különféle nevelési témakörök vannak feltüntetve, így kiválaszthatjuk, mire szeretnénk ösztönözni a gyereket. Ha a kicsi a szülő által elvárt módon viselkedik az adott témakörben, matricákat kaphat cserébe. A szülővel megegyezhetnek, hogy amikor kigyűlik egy sornyi matrica a táblán, beválthatja azokat valamilyen jutalomra.

Kiválasztott területek

A táblán feltüntetett témakörök lehetnek olyan mindennapi tevékenységek, mint például az öltözködés, a fogmosás, a rendrakás, a fürdés vagy az alvás. Segítségükkel a másokkal való együtt játszásra, az osztozkodásra, illetve a helyes kommunikációra is megtaníthatjuk a gyerekeket, sőt, akár a képernyőidőre vonatkozó szabályok betartására is ösztönözhetjük őket.

Ötcsillagos napok

Bizonyos jutalomtáblák a témakörök helyett a hét napjait jelölik, így a gyerekeknek napokra bontva van lehetőségük matricát, piros pontot vagy akár csillagot gyűjteni. A szülők pedig kijelölhetik, hogy aznap miért jár a pozitív megerősítés. Amennyiben a gyerek az adott napon összegyűjtött öt jó pontot, dicséretben vagy egyéb jutalomban részesülhet. Ha nem sikerült neki, érdemes megindokolni, miért ne, és iránymutatást nyújtani számára.

Hetente új kihívás

A legtöbb jutalomtábla úgy lett kialakítva, hogy bizonyos időközönként leszedhessünk vagy letörölhessük róla a megszerzett pontokat és újra lehetőség nyíljon rá, hogy a gyerekek összegyűjtsék a megbeszélt jutalomhoz elegendő mennyiséget. A nyomtatható változatot pedig akár hetente kicserélhetjük.

Milyet válasszunk?

A jutalomtáblák között számos változatot találunk, legyen szó kinézetről vagy anyagról. Vásárolhatunk kartonból vagy fából készült darabot is. Érdemes átgondolni, hogy a lakás melyik pontjára rakjuk, legyen szó asztalról, falról vagy hűtőszekrényről, majd ennek függvényében kiválasztani a megfelelő táblát. Azt is vegyük figyelembe, hogy gyerekünknek melyik tetszik, melyik motiválja a leginkább! Kérhetünk egyedi táblát is a kicsi nevével - írja a Fanny.