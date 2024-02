A rendszeres testmozgás sokkal többet nyújt annál, hogy megőrzöd fizikumod és az alakod, ami különösen fontos, ha ülőmunkát végzel. Bizonyára te is gyakran tapasztalod, hogy a mai, rohanó világban alig jut időd bármire is, és a testedzés bizony háttérbe szorul, esetleg emiatt bele se mersz vágni.

Napi 10 perc intenzív gyaloglás vagy 15-30 perc séta, esetleg pár otthoni tornagyakorlat is elegendő ahhoz, hogy jót tegyél magaddal az egészséged megőrzése érdekében. A testmozgás többek között erősíti az izmaidat és az immunrendszered, segít a méregtelenítésben, felgyorsítja az anyagcserédet és csökkenti a stresszt, ezáltal javítja a kedélyállapotodat is. Ugyanakkor jótékonyan hat a szexuális életedre és segíti a nyugodt alvást is.