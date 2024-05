Millie Bobby Brown és Jon Bon Jovi fia megházasodtak: a legnagyobb csendben kötötték össze életüket

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi állítólag összekötötték az életüket! A pár - akik 2023 közepe óta voltak jegyesek - csendben házasodott össze a hónap elején, de nagyobb ceremóniát terveznek szeretteiknek valamikor idén.

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi, Jon Bon Jovi és felesége, Dorothea Hurley

Forrás: Netflix's Damsel Premiere/RW

Ilyen volt Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi esküvője

Millie és Jake a múlt hétvégén csendben mondta ki a fogadalmat Amerikában. "Egy nagyobb ceremóniát terveznek még ebben az évben az Egyesült Államokban, de most már törvényesen összeházasodtak és minden papírmunkát elvégeztek.

Ez egy nagyon visszafogott, romantikus esemény volt, ahol a legközelebbi családtagjaik voltak velük"

- állítja a bennfentes.

Sem a 20 éves Millie, sem a 22 éves Jake nem kommentálta nyilvánosan a híreszteléseket. Millie és Jake 2023 áprilisában jelentették be az eljegyzésüket, a Stranger Things színésznője az év augusztusában pedig elárulta, hogy az esküvő mindenképpen privát lesz. "Úgy érzem, fontos, hogy ezeket a dolgokat, az élet apró, értékes pillanatait, nagyon közel tartsuk magunkhoz" - mondta.

Jon Bon Jovit nem zavarja, hogy a fia ilyen fiatalon házasodik

"Nem tudom, hogy számít-e a kor. Ha megtalálod a megfelelő partnert, és együtt fejlődtök... az én tanácsom tényleg az, hogy bölcs dolog együtt fejlődni. Azt hiszem, hogy minden gyerekem olyan embereket talált, akikkel úgy gondolják, hogy együtt tudnak felnőni, és mi mindannyiukat kedveljük" - mondta a zenész, aki nemrég bevallotta, hogy a több mint 30 éve tartó házassága alatt ő többször is megcsalta feleségét. Az énekes egy másik fia is megházasodott nem is olyan rég: Las Vegasban tartották a ceremóniát.