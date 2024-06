Jude Law fia apja kiköpött mása: mindketten szívtiprók

"Mindig is arra koncentráltam, hogy azt csináljam, amit szeretek, és bebizonyítsam az embereknek, hogy szorgalmas vagyok" - mondta Jude Law fia, a 27 éves Rafferty, aki színészként is dolgozik, emellett azonban modell és zenész is. Minden adottsága megvan hozzá, hiszen nemcsak édesapja híres színész, hanem édesanyja, Sadie Frost is.

Jude Law fia, Rafferty Law és a színész: a fotókon mindketten 27 évesek

Forrás: Getty Images

Jude Law fia éppen olyan helyes, mint az édesapja

Rafferty Law most éppen annyi idős, amennyi Jude Law volt, amikor szerepelt a nagy sikert hozó Theteséges Mr. Ripley című filmben, amely még egy Oscar-jelölést is hozott a számára. Rafferty ugyan még nem érte el ezt az áttörést, de nagyon jó úton halad, legutóbb a Masters of Air című sorozatban láthatták őt a nézők, ahol olyan színészekkel játszott, mint Austin Butler. "Ő nagyon jó" - mondja Jude Law a fia színészi képességeiről. "Imádtam őt abban a sorozatban."

Sadie Frost, Rafferty Law édesanyja

Forrás: Alan Chapman/Dave Benett/Getty I

Rafferty szülei, vagyis Jude Law és Sadie Frost 1994-ben, a Shopping című filmben játszottak együtt. 1997-ben házasodtak össze, kapcsolatuk 2003-ig tartott és három gyerekük született: Iris Law, Rafferty Law, Rudy Law.